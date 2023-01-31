　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最優雅有智慧「辭職信」寫法技巧！離職原因勿長篇大論、人情留一線

文／Workworks職場人

薪水不滿意、同事主管難相處？相信不少職場人們領完年終後，心中難免燃起一股想辭職、轉換跑道的念頭，如果你正在煩惱如何撰寫出一封優雅得體的辭呈，快跟著編輯的分享，一起掌握「辭職信的5大要訣」，還能避免留下負面觀感唷！

撰寫辭職信要點

1.預計的離職日期

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了減少公司於離職時間上的糾紛，職場人們下定決心要離職前，除了提早告知公司，務必記得檢查僱傭合約中對離職程序的說明，根據政府勞基法規定三個月到一年年資「前十天告知」、一年到三年年資「前二十天告知」、三年以上年資「前三十天告知」，倘若通知日期和最後工作天數不足一個月，甚至會需要繳付代通知金呢！

建議職場人們提前提出辭呈、表定預計離職日期，讓公司有足夠的時間能夠做人力調度，並安排好交接事項。

2.寫明離職原因

一封辭職信的本質就是「離職原因」，主要讓企業端了解為什麼要離職，建議職場人們以「簡短、給出無法拒絕」的理由，像是個人發展、家庭原因等，切記不要長篇大論，也不要給出工作內容無聊、薪水太低等負面訊息字詞，辭呈中務必保持語氣中立、措辭客氣！

3.假期計算清楚

離職最怕遇到假期計算的糾紛！部分公司可以用「扣假」形式減少通知日期，也有些公司會用「薪資賠償」作為剩下的假期補償，職場人們在離職前務必了解僱傭合約的內容，或是直接向人資部負責人員詢問，避免影響到自身權利。

4.表達謝意、感謝

辭職信最不可或缺的就是「向公司表達感謝之意」，無論職場人們提出離職的原因是什麼，必須在辭職信中表示謝意，如果和公司關係良好的話，也可以提及：「非常感謝公司一直以來的拉拔照顧，與您共事這段期間非常愉快」等，即便離職也能留下好印象！

5.傳達交接事宜

同事最怕要幫離職同事收拾爛攤子！員工突然提離職容易讓公司殺個措手不及，辭職信尾段記得承諾「願意協助交接事宜」，像是可以由某同事暫接管工作、建議相關交接方法，避免留下草草了事、擺爛同事的印象！

以上掌握「5大辭職信的要點」後，職場人們對於撰寫辭呈有基本架構了嗎？編輯加碼分享「3大勿踩地雷」，就能寫出一封漂亮得體的辭職信！

＃不要大肆抱怨公司

「人情留一線，日後好相見」！撰寫辭職信過程中最忌諱提到「情緒性的文字」，即便是對於公司理念不合、薪資酬勞不滿意，也要避免抱怨公司，畢竟未來很有可能在某個工作場合再次遇到前東家，好聚好散才是離職的最好處理方式。

＃不要長篇大論

離職信的用意主要讓主管清楚離職決定就好，內容只要「概括」離職原因及預計離職的日期，千萬不要在信中太過長篇大論解釋種種離職原因，避免他人有過多不必要的解讀，建議職場人們保持點到為止！

＃不要強調批准

台灣職場環境中，只要員工單方面提出離職就生效，不需要得到雇主的同意或是批准，只要遵守僱傭合約中離職預告期就可以，辭職信中不用強調攸關「請求、批准、批示」等字眼。

Source：104職場力

【延伸閱讀】

歐美職場流行語「無聲辭職」是什麼？！YZ世代拒絕無酬工作、對工作降低熱忱度？

年後提辭呈？網票選「轉職關鍵因素TOP8排行」：薪水太少、失去工作熱情都成跳槽引爆點？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

ET快訊
永豐銀34卡友被盜刷　1關鍵「確定免繳」！
衛生紙堆到和馬桶一樣高！　妹子房間炸出垃圾山
只到明天！　好市多「超夯1物」突快閃特價
快訊／永豐銀34位卡友遭盜刷！金額達110萬　30家商店捲入
釣魚「釣到鱷魚」！　男遭拖入水中活活咬死
飆漲又急殺跌停！　這檔被證交所列注意股
和兒媳過馬路拜拜！　她想求「全家平安」卻先被撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機董座懸缺2年！王國材證實找到人選了　「2／26前定案」

交長留任「毫不猶豫」盼風光離開！心路歷程曝：因選輸下台不甘心

沈慧虹接任交部參事！王國材交付重要任務　「洗刷行人地獄汙名」

《柯南》劇場版哪部最推？　PTT一面倒點名「21年前」這部：神作

不同調？交通部盼今年來「100萬陸客」　觀光補貼估4月上路

寒流強襲養生藥膳夯！她狂吃羊肉爐+薑母鴨　3大上火症狀全來了

想恩愛嫌保險套貴！他接案「月賺2萬」...為省錢要女友吃避孕藥

只到明天！好市多超夯1物「突快閃特價」　他目睹妹子一次買5包

陳建仁借調任閣揆遭批！中研院副院長讚他「像諸葛亮」：攻擊不公平

原本只愛日韓！女友吵著去「1國家」他變心了　不情願→爽爆表

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

桃機董座懸缺2年！王國材證實找到人選了　「2／26前定案」

交長留任「毫不猶豫」盼風光離開！心路歷程曝：因選輸下台不甘心

沈慧虹接任交部參事！王國材交付重要任務　「洗刷行人地獄汙名」

《柯南》劇場版哪部最推？　PTT一面倒點名「21年前」這部：神作

不同調？交通部盼今年來「100萬陸客」　觀光補貼估4月上路

寒流強襲養生藥膳夯！她狂吃羊肉爐+薑母鴨　3大上火症狀全來了

想恩愛嫌保險套貴！他接案「月賺2萬」...為省錢要女友吃避孕藥

只到明天！好市多超夯1物「突快閃特價」　他目睹妹子一次買5包

陳建仁借調任閣揆遭批！中研院副院長讚他「像諸葛亮」：攻擊不公平

原本只愛日韓！女友吵著去「1國家」他變心了　不情願→爽爆表

動漫節圓滿落幕！五天展期破45萬人進場創高峰、各廠商業績大幅成長

台南二仁溪斜坡道油漆造成人車滑倒危險　李啟維：畫蛇添足工程

桃機董座懸缺2年！王國材證實找到人選了　「2／26前定案」

活在性侵煉獄7個月！15歲女多次遭「狼父拖進房」　腹痛才知懷孕

胡歌老婆正面照瘋傳「秘婚1年多」　22天前消息走漏…身份被起底

搶燈會商機！北市15市集擴大回饋　學生證免費換士林夜市100元抵用券

飯店餐飲同業專屬優惠！台北君悅3月底前全館餐飲75折　凱菲屋也適用

王心凌「兩段式油保養」超實用　極乾肌、出國旅行必學！

永豐銀34名卡友被盜刷　1關鍵「確定免繳」！

買懶骨頭愛貓讓出來「分享給心愛玩具」　貓抓板陪躺一周媽嘆氣

直播主賣鍋蓋強調不會破　拿鎚狂敲測硬度...結局GG

生活熱門新聞

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家揭原因

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

好市多賣1.2萬「40°C充氣按摩池」　老司機一看笑了

小學生作業猜字謎　他9題全答不出

更多熱門

相關新聞

做3個月就離職　她開嗆「爛草莓」戰翻了

做3個月就離職　她開嗆「爛草莓」戰翻了

「啊爛草莓自己就不爛？」一名女網友發文表示，很多人會嫌老闆爛、工作爛，所以沒多久就會離職，找新工作並要求更高的薪水；但是她便反問，會這樣要求的人到底有什麼專長？覺得自己值得多高的薪資？貼文曝光後，底下網友戰翻了。

瘋跳槽！才放完史上最長年假　157萬筆履歷灌爆求職網站

瘋跳槽！才放完史上最長年假　157萬筆履歷灌爆求職網站

5個惹人嫌的地雷　踩了沒人緣

5個惹人嫌的地雷　踩了沒人緣

拒當月光族「4大無痛存錢法」必學

拒當月光族「4大無痛存錢法」必學

同事開工就離職「過年賺1棟房」！他一聽現金更狂

同事開工就離職「過年賺1棟房」！他一聽現金更狂

關鍵字：

Workworks職場人辭職信職場辭職轉職離職

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

快訊／胡歌無預警宣布已婚當爸！「女兒剛出生」

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

本土劇女神日本泡湯「大尺度裸身女體」被拍！

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面