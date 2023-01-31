最優雅有智慧「辭職信」寫法技巧！離職原因勿長篇大論、人情留一線

文／Workworks職場人

薪水不滿意、同事主管難相處？相信不少職場人們領完年終後，心中難免燃起一股想辭職、轉換跑道的念頭，如果你正在煩惱如何撰寫出一封優雅得體的辭呈，快跟著編輯的分享，一起掌握「辭職信的5大要訣」，還能避免留下負面觀感唷！

撰寫辭職信要點

1.預計的離職日期

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為了減少公司於離職時間上的糾紛，職場人們下定決心要離職前，除了提早告知公司，務必記得檢查僱傭合約中對離職程序的說明，根據政府勞基法規定三個月到一年年資「前十天告知」、一年到三年年資「前二十天告知」、三年以上年資「前三十天告知」，倘若通知日期和最後工作天數不足一個月，甚至會需要繳付代通知金呢！

建議職場人們提前提出辭呈、表定預計離職日期，讓公司有足夠的時間能夠做人力調度，並安排好交接事項。

2.寫明離職原因

一封辭職信的本質就是「離職原因」，主要讓企業端了解為什麼要離職，建議職場人們以「簡短、給出無法拒絕」的理由，像是個人發展、家庭原因等，切記不要長篇大論，也不要給出工作內容無聊、薪水太低等負面訊息字詞，辭呈中務必保持語氣中立、措辭客氣！

3.假期計算清楚

離職最怕遇到假期計算的糾紛！部分公司可以用「扣假」形式減少通知日期，也有些公司會用「薪資賠償」作為剩下的假期補償，職場人們在離職前務必了解僱傭合約的內容，或是直接向人資部負責人員詢問，避免影響到自身權利。

4.表達謝意、感謝

辭職信最不可或缺的就是「向公司表達感謝之意」，無論職場人們提出離職的原因是什麼，必須在辭職信中表示謝意，如果和公司關係良好的話，也可以提及：「非常感謝公司一直以來的拉拔照顧，與您共事這段期間非常愉快」等，即便離職也能留下好印象！

5.傳達交接事宜

同事最怕要幫離職同事收拾爛攤子！員工突然提離職容易讓公司殺個措手不及，辭職信尾段記得承諾「願意協助交接事宜」，像是可以由某同事暫接管工作、建議相關交接方法，避免留下草草了事、擺爛同事的印象！

以上掌握「5大辭職信的要點」後，職場人們對於撰寫辭呈有基本架構了嗎？編輯加碼分享「3大勿踩地雷」，就能寫出一封漂亮得體的辭職信！

＃不要大肆抱怨公司

「人情留一線，日後好相見」！撰寫辭職信過程中最忌諱提到「情緒性的文字」，即便是對於公司理念不合、薪資酬勞不滿意，也要避免抱怨公司，畢竟未來很有可能在某個工作場合再次遇到前東家，好聚好散才是離職的最好處理方式。

＃不要長篇大論

離職信的用意主要讓主管清楚離職決定就好，內容只要「概括」離職原因及預計離職的日期，千萬不要在信中太過長篇大論解釋種種離職原因，避免他人有過多不必要的解讀，建議職場人們保持點到為止！

＃不要強調批准

台灣職場環境中，只要員工單方面提出離職就生效，不需要得到雇主的同意或是批准，只要遵守僱傭合約中離職預告期就可以，辭職信中不用強調攸關「請求、批准、批示」等字眼。

Source：104職場力

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