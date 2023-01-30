紅包錢不要花光！「4大無痛存錢法」必學　被動收入超重要

文／Workworks職場人

每到發薪日前荷包總是空空如也，這種「賺多少就花多少」的習慣成為「月光族」的特徵，職場人們平時有養成存錢的習慣嗎？本篇將分享《小資變有錢的超強執行法》書籍，快跟著編輯腳步，新的一年一起設下新年新目標：好好存錢、拒當月光族！

無痛存錢法

1.減少日常花費

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提高致富力法則第一步為「減少日常花費」，職場人務必先學會斷捨離、減少每日固定支出費用後，支出部分一定省下更多錢！作者於書中分享減少日常花費五大做法：「檢視平時的花錢習慣、分出必要支出及非必要支出（浪費支出）、替必要支出尋找替代方法、寫下非必要支出可省下的錢、結算全年可省下的總金額」。

職場人們平時有記帳的習慣嗎？舉例分享編輯小至10元的飲料花費都會記錄在記帳App，並養成每天審視當日的消費金額的習慣，透過每日記帳的習慣，不僅能確認收支、調整消費習慣，更能找出財務漏洞。

2.存下主動收入

職場人是不是常常在下個月發薪日的前幾天，發現自己手頭吃緊到都要靠吃泡麵勉強維生呢？普遍上班族總想著等薪水增加後再開始存錢，但他們沒有想到，只要肯跨出第一步開始存錢、投資，就算每個月只有幾千元，小錢也能慢慢累積變大錢！

作者在書中推薦「善用自動化存錢系統」，當職場人領到收入時，會自動把要存的金額轉帳到專門存錢儲蓄帳戶，讓錢無聲無息地每月自動存下來，而不是無聲無息的花掉。

3.增加多元收入

增加收入來源不只是為了讓總收入增加，而是要考慮萬一哪天無法工作的情況下，也需要有一筆固定收入維持生活，近年受疫情影響，不少公司提出無薪假、留職停薪等規範，讓不少求職工作者意識到「被動收入」的重要性。

如果可以增加多元的被動收入，不僅每個月賺更多錢更能助於財富慢慢累積，作者在書中分享常見被動收入來源包含：版權或權利金相關收入、廣告與電子商務、投資組合收入、租金收入，職場人們可依據自身可花費的時間與金錢元素，取決從事哪種被動收入類型。

4.投資理財

職場人們有過提早退休的幻想嗎？如果你是個想改變生活、脫離現在不喜歡的工作，那麼必須越早學習如何正確投資！透過投資理財、錢生錢的方法增加資產價值，做到財富迅速積累。

就像巴菲特所說：「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」雪球就像是投資的成果，能影響雪球大小的只有「時間、投資報酬率、資金」，職場人們如果想提早實現財富自由的夢想，那麼首要關鍵就在於提早開始！

簡單來說，只要「花更少、存更多、賺更多、投資好」，日復一日努力實踐，總有一天小資族一定能變有錢！

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