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大陸 大陸焦點 特派現場

醉女當街被2男架走疑遭撿屍　驚聲尖叫求救！直播主只顧拍攝不救

醉女當街被2男架走疑遭撿屍，驚聲尖叫求救！拍攝者冷血直播不救。（翻自《黑料不打烊》）

▲醉女當街被2男架走疑遭撿屍，尖叫求救，拍攝者只直播不救。（翻自《黑料不打烊》）

圖文／鏡週刊

中國近日一場直播畫面引發爭議，一名直播主在過年期間於街頭直播，但疑似拍到撿屍現場，當事醉女更當場驚聲尖叫求救。不過直播主不僅沒有上前了解狀況，還繼續冷血拍攝，引發網友撻伐。

據信事發地點在湖南長沙，這名直播主在過年期間於街頭拍攝，但剛好看到一名醉女在街頭驚聲尖叫求救，現場還有兩名壯漢，正在直接架走女子。雖然未知這兩名男子是否是女子的朋友，但從女子的驚恐反應來看，不少收看直播的網友，都紛紛認為是撿屍的可能性很大。

不過這名直播主仍持續拍攝醉女被架走的畫面，最後醉女被兩名男子直接抬上車。這段影片隨後引發其他網友議論紛紛，不少網友批評這名直播主太過冷血，見醉女狀況不對，應該給予協助，而不是繼續直播還一邊笑呵呵。但也有網友認為，現場狀況不明，直播主可能第一時間不敢上前，怕惹事生非，不過網友也認為，直播主應該即時報警，而不是在一旁看戲。

另外還有網友發現，畫面中還有一名直接睡在人行道上的民眾，對於醉女與兩男的狀況，竟然能完全無動於衷，持續無視狀況睡下去，讓不少網友直呼「嘖嘖稱奇」。

 

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