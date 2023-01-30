拜天公必備供品是「它」！　古早味零嘴一圖全解析

▲生仁糖又名「天公豆」（紅白兩色），是拜天公時必備的供品。

圖文／鏡週刊

今（30）天是大年初九「天公生」，有民俗信仰的人都會拜天公，準備供品向天公祝壽，農糧署藉著這一天，向民眾介紹過年常見的「古早味零嘴」，其中紅白兩色的生仁糖又名「天公豆」，是拜天公時必備的供品。

農糧署透過臉書發文表示，初九天公生，一起來認識有所不知的「古早味零嘴」，首先是小巧可愛的「生仁糖」，是由花生仁裹上紅白兩色糖漿製成，又名「天公豆」，是拜天公時必備的供品。

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▲生仁糖、寸棗、蔴粩是傳統新年零食拼盤裡的常客。

農糧署指出，「寸棗」因外型像一寸的棗樹枝而得名，是以糯米粉糰為原料，切成長條後油炸出酥脆的口感。以碎金碎銀為外型、象徵財富自由的「糕仔粒」，是以稉米與綠豆烘乾磨粉，再以壓模印製、蒸熟製成的乾糧。

至於「蔴粩」是用糯米和芋頭為原料，再裹上芝麻、南瓜子等配料；用真冬瓜做成的「冬瓜條」，則是將冬瓜切條後與糖漿熬煮，再裹上糖粉製成，這些都是傳統新年零食拼盤裡的常客。

▲農糧署一圖全解析古早味零嘴。（翻攝自鮮享農YA - 農糧署臉書）

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