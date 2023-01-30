「幼幼台哥哥」被騙7千萬　還衰成新竹望族詐欺同夥

▲蜻蜓哥哥宋翊彰被騙走積蓄還吃上官司，一度想不開。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名張姓詐欺慣犯自稱新竹望族後代，透過臉書搭上兒童台「蜻蜓哥哥」宋翊彰，並以合資買地蓋飯店為由，榨乾宋7千萬元存款，更惡劣的是，張還用宋的名義詐騙數十人、吸金上億元，害宋吃上官司。此外，張還自稱建商，在網路應徵特助，並裝闊請求職者到大飯店用餐，之後再以證件遺失為由，向求職者借錢、借帳戶，還用對方的帳戶繼續對外騙錢，害求職者莫名成了共犯，十分惡劣。

宋翊彰告訴本刊，他從中國返台後，計畫退休，男子張錦生得知後，透過臉書私訊他，自稱是新竹望族後代，在政商界、演藝圈人脈廣闊，還說藝人江蕙的經紀人是他朋友，可以幫宋介紹商演機會，他聽了半信半疑，向江蕙的經紀人求證，確認二人熟識後，才放心與張錦生結為朋友，沒想到卻引狼入室。

▲張錦生（左）謊稱新竹望族後代，以買地蓋飯店為由，邀蜻蜓哥哥宋翊彰（右）投資。

宋翊彰說：「張錦生花錢不手軟，除了名牌包，還好幾次帶我到精品店買名錶，我好奇問他賺錢的門路，他透露全靠投資房地產致富，讓我很心動。」

2015年某天，張錦生帶宋翊彰前往日月潭，表示觀光業前景看好，他準備募資4億到5億元買土地，之後再找買家蓋飯店，預計可獲利3到4倍，並透露已有議員、日本外交官入股，還出示外交官匯款200萬元的明細取信於宋。宋因想提早退休，讓父母親享福，當下心動入股，半年內陸續投資7千多萬元。

後來，宋翊彰得知張錦生沉迷賭博電玩，經常一個晚上輸掉好幾百萬元，讓他很不放心，擔心投入的7千多萬元也被賭光，便追問土地買賣後續，張卻說買家答應數天後匯款，要他不用擔心。

▲張錦生是詐欺慣犯，以各種名目在網路上騙了不少人。（讀者提供）

「等了好幾天，錢不但沒拿到手，我還接到旅館的催繳電話跟傳票。」宋翊彰表示，張錦生後來搬離五星級飯店，投宿另一間旅館，卻用他的資料登記入住，積欠大筆費用，他要求張自行結清，張卻以資金周轉困難為由，希望他幫忙，因旅館不斷催繳，他只能先代墊。

宋翊彰告訴本刊：「網路上一堆人指控張錦生詐騙，他在網路販售模型跟玩具直升機，買家匯款後他就失聯，還以老母生病、投資鑽石等名目騙了千萬元。最可惡的是，失聯期間，他用我的名義買手機，事後付不出錢吃上官司，我也被拖下水，官司打了2年，司法才還我清白。」

▲宋翊彰辛苦累積的七千多萬元存款被騙光，讓他痛不欲生。

同是受害者的A先生表示，去年4月，他在臉書社團認識張錦生，對方改用假名「林紹東」，自稱是某建設公司董事，問他要不要來應徵特助，並約他到大飯店吃飯順便面試，沒多久張就以錢包遺失為由向他借錢，A先生見張出手闊綽，而且是飯店的VIP，不疑有他，陸續借了十多萬元給張。

誇張的是，張錦生後來又以補辦證件當藉口，向A先生借用帳戶，一個月後A先生的帳戶因涉及多起詐欺案被列為警示帳戶，還無端成為被告，至今仍在跑法院。為了阻止張繼續行騙害人，宋翊彰及A先生決定挺身而出，以自己的慘痛經驗提醒網友務必小心。

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