夜店殺警判8年…「中山好青年」酒吧再殺人！逃大陸3年遣返下場曝

▲北市夜店殺警案，休假刑警薛貞國到場制止群眾鬧事，反遭「中山好青年」群組撂人圍毆喪生。(圖／資料照）



記者蔡怡萍／台北報導

參與2014年北市夜店殺警案的惡煞李聿鈞，遭法院判刑8年定讞，但殺警案審理期間，竟又犯下2018年北市W會館群毆案，與同夥林明杰等人分持刀棍，將1名酒客亂刀砍死，李、林2人逃往對岸躲藏被通緝，2021年底被遣返回台歸案，法院依殺人罪判林14年、李11年徒刑，李聿鈞不服上訴、並強調自己只是想「嚇嚇對方」，也與被害人家屬和解，但法官認為李因殺警案遭判刑後不到1年內，再度殘忍犯案，惡性重大，駁回上訴。

發生於2014年9月14日凌晨1點多、震驚社會的北市夜店殺警案，富少曾威豪與當時還是女友的劉芯彤，不甘前1天凌晨在北市夜店SPARK和安管起衝突被趕走，找黑道份子蕭叡鴻訴苦拜託討公道，蕭男透過「中山好青年」等通訊群組，糾集多路人馬共數10人到SPARK尋仇，休假刑警薛貞國到場制止，反遭眾人用紅龍柱等硬物圍毆身亡。

▲夜店殺警案現場監視畫面截圖。（圖／資料照）



李聿鈞是當時被起訴的68名被告之一，一審被依殺人罪判刑10年6月，2017年12月28日二審改判8年，沒想到殺警案上訴最高法院審理期間，李男竟又涉犯北市W會館群毆命案，W會館股東鍾祥振於2018年9月1日晚間8點多，在店內和蕭姓酒客等人發生爭執，趕緊通知兒子鍾博恩撂人來助陣。

鍾博恩一共找來6名幫手，還帶刀棍和漆彈槍等器械，李聿鈞和林明杰是鍾博恩的朋友的朋友，李男雖不認識鍾男父子、彼此隔了1層關係，仍無視自己有案在身前往助勢，7男衝進店內揮舞刀械叫囂，蕭男1名同行朋友拿冰桶潑灑反擊，頓成主要目標，慘遭眾人圍毆狂砍，送醫因身中8刀傷重不治；而李聿鈞和林明杰案發後僥倖逃脫，一起搭機到對岸躲藏，直到2021年12月28日才被緝獲遣返回台歸案。

李聿鈞辯稱，當時只是想恐嚇被害人，混亂中揮棒是用來防身，就算揮到被害人、也沒有打到要害，且很快就往後退去、沒有持續攻擊；但法官勘驗現場監視畫面，一幫人馬殺紅眼亂棒如雨下，且被害人刀傷見骨、內臟組織受損嚴重，可見下手之兇殘，依殺人罪處李聿鈞11年、林明杰14年徒刑。

2人認為量刑過重上訴，李聿鈞強調沒有證據他有打到被害人的頭頸部，頭部傷勢與他無關，且他與被害人本無仇怨，並無殺他的動機，且已與被害人家屬以30萬和解，另與北檢達成調解支付50萬，請求減刑。

高等法院認為，林明杰、李聿鈞2人與被害人本不認識，卻僅因替人助陣就對被害人痛下殺手，在衝突過程中由恐嚇昇高轉為殺人之犯意聯絡，讓被害家屬承受白髮人送黑髮人、天人永隔之痛，犯後又潛逃出境，惡性重大，林明杰未有任何和解賠償作為，李聿鈞更是在殺警案後不思悔改再度犯案，罪行重大，駁回2人上訴，全案仍可上訴。