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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜勝利之路？　黃暐瀚曝：做完民調、直接徵召

▲侯友宜出席新北市政府新春團拜。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜始終不願正面表態是否要選總統。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

農曆春節過後，藍綠都將啟動總統黨內提名作業。資深媒體人黃暐瀚今（30）日直言，對國民黨及新北市長侯友宜「最有利的模式」，就是「做完民調、直接徵召」，不用「登記」，也不需「詢問表態」，更語帶玄機「你說朱立倫自己想選的要死，絕不可能直接徵召侯友宜？你不是朱立倫，你不會知道，朱立倫心中，在想什麼？」

黃暐瀚今（30）日在臉書以《侯友宜的總統之路》為題發文，表示看到藍綠不約而同都說三月要啟動「總統提名作業」，很多人評估，這對侯友宜「不利」，朱立倫恐將自己選總統，排除侯友宜，但黃暐瀚並不是這麼看。

黃暐瀚說，三月開始作業，不代表三月就要「決定」人選，這邊問問、那邊喬喬，最有可能的時間點，還是七月前後才做出決定。黃也提到，所謂初選，可以是「登記、黨內拜票、民調＋投票」，也可以直接廣納意見，廣徵民調，最後直接徵召「民調最高者」出線，而蔣萬安、張善政、王鴻薇即為後者模式。

黃暐瀚直言，對國民黨跟侯友宜來說，最有利的模式，就是「做完民調、直接徵召」！不用「登記」，也不需「詢問表態」，直接做民調，如果侯第一，朱立倫身為主席扛起勝敗責任，直接徵召侯友宜，免去初選登記的尷尬，免去黨內互打的摩擦，免去一切耗損國民黨勝選2024的過程，這是對國民黨來說，勝選2024，機會最高的選擇。

最後，黃暐瀚表示，怎麼做？國民黨自己選，不關評論員的事，但若要問自己意見，還是覺得民主政治，還是應該由下而上，辦初選、做民調、論政見、辯輸贏。黃並語帶玄機說，「你說朱立倫自己想選的要死，絕不可能直接徵召侯友宜？你不是朱立倫，你不會知道，朱立倫心中，在想什麼？」

▲▼國民黨112年春節團拜。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）

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