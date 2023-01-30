趕在台灣燈會前！林奕華拚2月初辭立委、任副市長　「鎂光燈讓給別人」

▲立委林奕華。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安自2022年底上任至今已滿月，就職前就先拋出將由立委林奕華擔任副市長，但遲至今日無下文，而蔣萬安被問及此事時也都未正面回應。林奕華30日坦言，自己希望在2月初接任副市長，也就是2月5日台灣燈會前夕。

林奕華30日中午接受網路節目《今天誰來沛》訪問，關於從立委轉換到副市長跑道的時間點？林奕華表示，「應該是2月初吧！但時間部分，之前說過要跟市長（蔣萬安）和（立院國民黨團）黨團協調，應該是2月初吧！」

主持人、台北市議員鍾沛君追問，是不是會在2月5日登場的台北燈會前？林奕華回應，自己個人是希望如此，雖然立院國民黨團希望選完召委後，牽涉到立院開議狀況，倘若開議時間太慢，「應該以台北市⋯很多市政在陸續進行中了。」

由於接任時間恐落在台灣燈會之前，林奕華表示，目前還在談定中，自己是覺得這樣比較好，台灣燈會2月5日正式營運至19日，中間牽涉許多跨局處議題，儘管副市長李四川已負責大部分，但畢竟燈會是大事情。

至於缺少的大安區立委席次問題，經常被外界點名參戰的鍾沛君笑稱，自己在此率先求林奕華祝福。而林奕華聽聞後也呵呵笑了幾聲，提及大安區人才濟濟，外界都說國民黨執政要人才流動，而她過去接台北市教育局長時也勇敢將議員席次讓出，「國民黨執政就是應該這樣，讓更多像妳（鍾沛君）這樣優秀的人有機會。」

林奕華說，「你們可能比我更適合立法委員角色。」儘管自己選舉都認真選，但出身於教育體系的她要適性探索，「我都覺得你們更適合在鎂光燈下，我覺得我自己比較幕僚性格，所以其實有機會可以做事、成為市長副手，我覺得這部分從性格上也許更適合，把鎂光燈前這種機會讓給更亮眼的人。」

不過，林奕華若如期在2月初辭掉立委、擔任副市長，大安區立委缺額仍因剩餘任期不足，所以不會進行補選；而2024立委選舉由誰來戰，外界開始關注曾與林奕華一同競爭該區立委的台北市議員王欣儀，以及台北市議員李柏毅、鍾沛君等人動向與意願。