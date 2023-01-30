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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官方宣布「疫情進入低流行水平」　未發現新變異株

▲鄭州大學第一附屬醫院在農曆春節後湧入大量看病人潮。（圖／CFP）

▲鄭州大學第一附屬醫院在農曆春節後湧入大量看病人潮。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（30）日舉行記者會，就農曆春節期間新冠疫情防控相關情況對外界說明。發言人米鋒表示，目前全國整體疫情已進入低流行水平，各地疫情保持穩步下降態勢。此外，春節期間各地疫情經分析發現有11個進化分支，仍舊以BA.5.2和BF.7為主，沒有發現新的變異株輸入。

▲南昌火車站月台前的旅客準備上車。（圖／CFP）

▲南昌火車站月台上的旅客準備乘車。（圖／CFP）

大陸中疾控中心病毒病所研究員陳操指出，監測數據顯示，本輪疫情主要還是以BA.5.2和BF.7為主要流行株，目前沒有監測到其他優勢病毒株，「春節假期期間，我們收到全國各省上報的新冠病毒全基因組序列1421條，經過分析發現有11個進化分支，仍舊以BA.5.2和BF.7為主，沒有發現新的變異株輸入。」

陳操提到，春運正在進行中，高校近期可能也要陸續開學，下一步我們將繼續指導全國做好新冠病毒變異的監測工作，繼續對哨點醫院當中的門急診病歷、重症病歷、死亡病歷和特殊人群開展新冠病毒的變異監測，也會同其他部門對海陸空口岸入境人員進行新冠病毒的監測，及時預警，並採取相關的防控措施。

米鋒強調，春節後返程人流增加，要做好交通工具等人員密集場所的常態化疫情防控，堅持做好個人防護，「農村仍然是當前疫情防控的重中之重。要始終緊盯關鍵環節，做好重點人群健康監測，全力保障群眾的就醫用藥需求。隨著出入境人員增加，要持續開展疫情監測，動態掌握疫情流行趨勢和病毒變異等情況。」

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