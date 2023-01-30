本土BA.2.75佔比過半！羅一鈞：已取代BA.5成主流病毒株

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增125例Omicron基因定序，其中變異株BA.2.75已經佔了本土一半，佔比達53%。醫療應變組副組長羅一鈞表示，依照目前情況來看，BA.2.75首次過半，可能已取代BA.5成為近期主流病毒。

指揮中心今日公布國內新增125例Omicron亞型變異株確定病例，分別為40例本土個案21例BA.2.75、14例BA.5、5例BQ.1)及85例境外移入(46例BA.5、28例BF.7、8例BA.2.75、3例BQ.1)。

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截至目前國內累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,551例、BA.2為1,032例、BA.2.75為162例、BF.7為151例、BA.4為104例、BQ.1為50例、XBB為32例；另累計本土確定病例：BA.5為1,610例、BA.2為2,538例、BA.2.75為92例、BQ.1為27例、BF.7為12例、XBB為5例、BA.4為5例。

另外，針對國內境外移入85例個案，為62例男性、23例女性，年齡介於10多歲至80多歲，入境日介於今(2023)年1月8日至1月21日。其中檢出46例BA.5個案分別自中國(43例)，日本(3例)移入；28例BF.7個案自中國移入；8例BA.2.75個案分別自日本(3例)，韓國(2例)，中國、泰國及澳洲(各1例)移入；3例BQ.1個案分別自日本(2例)，美國(1例)移入。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年1月25日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株(含BQ.x、BF.7)仍為全球主流株約佔68.1%，其次為BA.2及其衍生變異株約佔16%、XBB等重組病毒變異株約佔10%；近期XBB.1.5變異株已至少於54國檢出，多來自美國，其次為英國、加拿大。

BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳傳播優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，依現有證據顯示，導致疾病嚴重性未明顯增加；另WHO表示，暫無證據顯示XBB.1.5變異株相較其他Omicron亞型變異株對群眾健康更具風險，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

▲▼1/30新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）