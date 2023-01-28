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大陸 大陸焦點 特派現場

陸新冠感染率下降　專家：病毒有點「傳不動」了

▲▼浙江疫情。（圖／CFP）

▲大陸疫情。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疾控中心25日公布全國新冠感染情況，其中，核酸檢測方面，各省報告人群陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢。對此，上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江認為，病毒傳播變弱，並非因為病毒本身有重要變化，是絕大多數人都感染了，形成群體免疫，「病毒有點『傳不動』了。」

根據大陸疾控中心數據，2022年12月9日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數12月22日達到高峰（694萬）後逐步下降，2023年1月23日降至最低1.5萬；檢測陽性率12月25日（29.2%）達高峰後逐步下降，1月23日降低到5.5%。

▲▼浙江疫情。（圖／CFP）

上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江27日表示，新冠病毒傳播漸漸變弱，並非因為病毒本身有重要變化，而是社會面維持一定低水平傳播，鞏固了免疫屏障，加上絕大多數人都感染了，形成了群體免疫，「病毒有點『傳不動』了。」

北京市丰台區中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任喬樹斌也說，疫情從高峰到低谷，再從低谷到高峰，呈週期性發展，這是符合病毒發展規律的，像美國、日本便經歷了新冠疫情以來的好幾個高峰。

喬樹斌還說，二十條實施以後，全國陸續有將近80%的人感染了新冠病毒，呈現了一個小高峰，短期內雖然不會再有高峰，但並不意味著新冠病毒會消失了。目前的情況下，做好個人防護還是很有必要的。

▲▼浙江疫情。（圖／CFP）

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