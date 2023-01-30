陳建仁不放棄中研院49萬　洪孟楷：隨時準備走人去領終身俸？

▲國民黨112年春節團拜，洪孟楷受訪時質疑陳建仁隨時準備走人。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長蘇貞昌今（30）日內閣總辭，新舊內閣將在31日交接。對於外界質疑準閣揆陳建仁只是留職停薪，並未放棄中研院的高薪，國民黨立委洪孟楷對此酸，陳建仁是不是隨時都有可能走人？隨時都有可能把院長的職務放下？再回去領終身俸呢？這是對民進黨沒信心，還是對自己的任期沒信心？如果沒有破釜沉舟的決心，人民也無法相信真的會徹底改革、檢討反省。

洪孟楷今日上午出席國民黨新春團拜受訪表示，給予中研院特聘研究員禮遇，最主要就是希望他能夠專心學術發展，為國家、為人民做事，但陳建仁從過去擔任蔡英文的副手，擔任競選總部的主委，到現在加入民進黨，以及擔任行政院長，這已經徹底違反跟背離，當初要專心學術研究的宗旨跟價值，呼籲陳建仁應向社會大眾說明清楚。

洪孟楷進一步指出，這次內閣人事改組，越看到名單越覺得民進黨過去這兩個多月，沒有徹底的檢討反省，因為有爭議的或政治性格強烈的閣員都持續在任，令人匪夷所思；洪孟楷說，只換了一個閣揆，但閣員都還是留任，有爭議的人持續在位置上不動如山、文風不動，這絕對不是人民所期待看到的新內閣團隊吧！

洪孟楷認為，蔡英文政府想要以不變應萬變，接下來美中兩大強權，以及國際的情勢發展，是不是真的能夠不變應萬變，達到對於中華民國、台灣最好的效果，還有待觀察，但還是要呼籲蔡英文政府不能誤判情勢，別把台灣置入於危險之中。