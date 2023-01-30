快訊／陳建仁內閣名單出爐　李淳接外交部政次、李俊俋轉任勞動部政次

▲行政院秘書長李孟諺及準發言人陳宗彥召開記者會公布新內閣名單 。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌30日上午召開臨時院會總辭，行政院秘書長李孟諺、準發言人陳宗彥下午舉行記者會，公布新內閣名單，其中共納入9名新成員擔任部會首長，特別的是在各部會政務次長方面，延攬原中華經濟研究院WTO中心資深副執行長李淳擔任外交部政務次長，參選嘉義市長失利的前總統府副秘書長李俊俋出任勞動部政次、台北市前市議員阮昭雄擔任僑委會副委員長，原民進黨客家部主任周江杰擔任客委會副主委。

李孟諺表示，這一次內閣改組以「溫暖」及「堅韌」作為主軸核心價值，陳建仁與總統蔡英文密切討論閣員人選，許多蘇貞昌院長「會做事」團隊閣員都獲得留任，並擴大中生代人才參與，同時女性閣員從3位增加至7位，另包括多位副院長、部會首長都擁有地方首長及民代問政經驗，盼接地氣，以地方經驗到中央努力，盼達成蔡總統交付的4大任務，新內閣將在1月31日正式上任。

陳宗彥會中介紹完整閣員名單，除了留任者外，共納入9名「新成員」擔任部會首長，包括：內政部長林右昌（基隆市前市長）、行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）、政務委員李永得（原文化部長）、文化部長史哲（原高雄市副市長）、國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）、財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）、僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）、海委會主委管碧玲（原民進黨立委），以及原能會主委張靜文（原原能會副主委）。

陳宗彥也公布各部會新任政務次長名單：內政部方面，林右昌任部長、原政務次長花敬群留任、延攬政務次長吳容輝（原台鹽董事長）；外交部方面，外交部長吳釗燮留任、政務次長田中光留任、延攬政務次長李淳（原中華經濟研究院WTO中心資深副執行長）；國防部方面，部長邱國正、副部長柏鴻輝、王信龍留任；財政部方面，莊翠雲升任部長，政務次長為阮清華、李慶華。

教育部方面，教育部長潘文忠留任、政務次長劉孟奇留任、延攬政務次長林明裕（原桃園市政府教育局長）；法務部方面，法務部長蔡清祥、政務次長陳明堂、蔡碧仲均留任；經濟部方面，經濟部長王美花、政務次長曾文生、陳正祺均留任；交通部方面，交通部長王國材、政務次長陳彥伯、胡湘麟均留任；勞動部方面，勞動部長許銘春、政務次長王安邦留任，新任政次為李俊俋（原總統府副秘書長）。

農委會方面，農委會主委陳吉仲、副主委陳添壽留任，並升任陳駿季擔任副主委；衛福部方面，衛福部長薛瑞元、政務次長王必勝、李麗芬均留任；環保署方面，環保署長張子敬，延攬王雅玢（原中華民國環境工程學會秘書長）擔任副署長；文化部方面，史哲擔任文化部長、王時思（原台南市副市長）擔任政務次長，政務次長李靜慧留任；國發會方面，國發會主委龔明鑫、副主委游建華、施克和留任；國科會方面，主委吳政忠、副主委林敏驄、陳儀莊留任。

陸委會方面，陸委會主委邱太三留任，兩位副主委由原海基會秘書長詹志宏、台北市前議員梁文傑擔任；金管會正副主委黃天牧、蕭翠玲留任；海委會方面，延攬立委管碧玲擔任主委，洪文玲（原高科大造船及海洋工程系副教授）擔任副主委，原副主委兼海巡署長周美伍留任；僑委會部分，升任徐佳青擔任委員長，台北市前市議員阮昭雄擔任副委員長；退輔會方面，主委馮世寬、副主委李文忠、姜振中均留任；原民會方面，主委夷將拔路兒、副主委谷縱喀勒芳安、林碧霞留任；客委會方面，主委楊長鎮留任，延攬民進黨客家部主任周江杰擔任副主委。

行政院工程會方面，主委吳澤成、副主委顏久榮留任，另邀請科技會報執行長葉哲良擔任副主委；行政院主計總處部分，主計長朱澤民、副主計長蔡鴻坤留任；行政院人事總處部分，人事長蘇俊榮、副人事長李秉洲留任；故宮博物院方面，蕭宗煌任院長，副院長黃永泰繼續協助政務推動；原能會方面，邀請張靜文擔任主委，副主委林立夫留任。