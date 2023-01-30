嘆陳建仁新內閣名單「苟延殘喘」　沈富雄曝唯一亮點

▲總統蔡英文宣布前副總統陳建仁出任行政院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長蘇貞昌30日率內閣總辭，由前副總統陳建仁接棒籌組「溫柔堅韌」內閣，下午2點將正式公布閣員名單。民進黨前立委沈富雄指出，從目前曝光的入閣人選中，準內政部長林右昌是唯一亮點，其他大多是同一批人馬，「萬萬沒想到一個全面執政，盛極一時的民進黨可以一路衰敗至如此田地」。

沈富雄說，新內閣除正副閣揆外只有6位新人，包括準內政部林右昌、準海委會主委管碧玲、準文化部長史哲，另準財政部長莊翠雲、準僑委會委員長徐佳青、準原能會主委張靜文皆屬於「扶正」，因她們原職務就為該單位副手。

沈富雄質疑，原本必須為敗選負責的和重新整軍、蓄勢待發的是同一批人馬，真是令人驚豔不止，亮點只有林右昌，就看他如何破黑金。

沈富雄也感嘆，一個全面執政，盛極一時的民進黨，如今一路衰敗至如此田地，「自己人都不想當你的官了，你還能指望大家選你的人當下任總統？」

蘇貞昌今上午9時30分已召開臨時院會，率行政團隊總辭；下午2點將由政院秘書長李孟諺、新任發言人陳宗彥召開記者會，正式對外公布新任內閣團隊名單，而31日開始，陳建仁所率領的「溫暖堅韌」內閣便正式上任。