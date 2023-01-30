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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疑陳建仁上任後敢查「高端弊案」？　國民黨團轟：毫無專業可言

▲國民黨立院黨團30日舉行「陳內閣定位？溫暖堅韌？」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立院黨團30日舉行「陳內閣定位？溫暖堅韌？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前副總統陳建仁接替行政院長蘇貞昌組閣，檢視其內閣成員，國民黨團今（30）日批仍舊是舊瓶新裝，實質是「看守內閣」形態，更質疑陳內閣是貫徹蔡英文總統意志的延伸，鞏固權力，只見弭平黨內派系平衡，毫無專業可言，「陳建仁上任後，會清查高端弊案嗎？」

總召曾銘宗表示，陳建仁將在明日就任行政院長，過去其在學術上崇高的地位，朝野也表達敬意；但自從加入民進黨之後，各種言行出現荒腔走板現象。107年8月中南部淹大水，時任副總統的陳建仁竟然帶家人赴金門旅遊度假，根本不知民間疾苦。去年7月，陳建仁接種高端疫苗後對外表示無不適感，自曝打的是安慰劑後，仍全力、刻意袒護高端，明明是科學家，卻一點也不科學。

曾銘宗進一步提出，去年8月，前新竹市長林智堅涉及論文抄襲案，陳建仁力挺還呼籲還給林智堅清白，盲目支持護航。去年11月輔選民進黨桃園市長候選人鄭運鵬時說，「天主說要支持鄭運鵬」，假天主之名極端泛政治化。這樣的人，合適擔任行政院長嗎？全民都將會檢視。

曾銘宗說，國民黨團作為忠誠的反對黨，為此提出四點質疑，一、以蒼生為念，為全民謀福利，不要不知民間疾苦。二、積極扶植中小企業，促進產業轉型升級，不要只會刻意照顧特別產業、特定公司！三、用人唯才，不要太多意識形態考量，甚至派系分贓、破壞文官體制。四、施政做好政策評估，人民的納稅錢須用在刀口上，不要太多政黨之私，泛政治化考慮！

首席副書記長謝衣鳯表示，陳建仁將接任行政院長，定位自己要完成蔡英文總統交付給他的四大任務。觀察陳建仁內閣成員，說好聽的是派系平衡，例如副院長鄭文燦屬新潮流、內定海洋委員會主委管碧玲屬謝系、內定內政部長林右昌屬正國會，說不好聽整個內閣根本就只重派系分贓，不重視專業。

財政委員會召委費鴻泰表示，從陳建仁所組成的內閣來看，充滿了妥協，避免蔡英文總統提前跛腳，其中不少內定閣員毫無經驗、毫無專業，其中內定的文化部長史哲，充滿了意識形態，替換原文化部長李永得，一說稱李永得年紀太大，但這樣的說法過於牽強，內閣成員年紀比李永得年長比比皆是，顯然是史哲擔任文化部長，是扮演意識形態的角色，諸如中正紀念堂的問題、蔣中正銅像遷移問題等等，國民黨團將拭目以待。

費鴻泰也要問問即將接任閣揆的陳建仁，高端弊案查不查？論文抄襲查不查？能源政策改不改？超徵現金發不發？以及勞保改革動不動？呼籲陳建仁坦然面對、回答問題，立法院總質詢時，國民黨團會要求明確答案。

副書記長林思銘表示，這次內閣改組，由陳建仁組織號稱是「溫暖堅韌」的內閣團隊，原本以為是會令人耳目一新，但看起來還是新瓶裝舊酒，沒有新意。除了財政部、文化部、內政部、原委會、海委會、僑委會，以及故宮院長換人外，其餘有關農業、經濟民生、交通、外交、國防、教育、法務等部門14位閣員及8位政務委員全部留任，完全看不到政府改革的決心，仍然只是守舊內閣。

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