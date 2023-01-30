　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女屋主返家竟開不了門！慣竊闖入偷內褲...警破門他還揚言跳樓

記者張君豪／新北報導

大年初三居然有竊賊開工！24日凌晨，新北市汐止區汐平路2段一處社區女住戶返家，卻發現大門從屋內反鎖，且女屋主多次使用鑰匙無法開啟，懷疑遭人入侵，報警求助，警方獲報到場從門口貓眼向內查看，發現屋內有不明男子朝屋外觀察，經屋主同意後，聯絡消防隊到場破門進入，發現歹徒正破壞後鐵窗揚言跳樓逃生，與警方對峙，遭員警拉下逮捕。

▲汐止警方在過年期間逮捕攀窗入戶偷取女用內褲的謝姓竊嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方在過年期間逮捕攀窗入戶偷取女用內褲的謝姓竊嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方在過年期間逮捕攀窗入戶偷取女用內褲的謝姓竊嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

謝姓竊嫌使用的犯罪工具。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，轄區長安所24日凌晨接獲報案，住戶返家發現被反鎖在門外，警方破門後發現竊嫌正在破壞後陽台雨遮、半身已爬出雨遮欲逃離，員警見狀立刻上前阻止，過程中犯嫌與警方僵持，警員當場勸說「你從這裡跑會摔死喔」，竊嫌卡在社區5樓住戶後鐵窗進退不得，警員趁隙將他從窗外拉回，當場上銬逮捕。

▲汐止警方在過年期間逮捕攀窗入戶偷取女用內褲的謝姓竊嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方當場起獲贓物。（圖／記者張君豪翻攝）

警方在竊嫌謝男（45歲）身上搜出竊取之物品共有女用內褲4件、化妝品1個、中華電信電話卡1張、遠傳SIM卡1張、統一超商商品卡面額500元2張、蘋果藍芽耳機2副、單顆藍芽耳機1顆、充電線2條、電熱眼罩1組、美金2元、韓元9萬8千元、新台幣195元、美金圖樣錢包1個等贓物。

警方查扣謝嫌遺留的犯罪工具老虎鉗、剪刀，訊後依加重竊盜罪移送士林地檢署偵辦。警方指出：案發住戶疑似因將屋內窗戶開啟通風未關緊，而讓小偷攀爬闖入，所幸員警即時到場逮人。

【相關新聞】

►秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝　網紅烏鴉涉黑遭拘提

►揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

百萬網紅烏鴉3萬交保　訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

 
ET快訊
快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　辣女友已懷孕：今天登記結婚
「大S第3胎是因家暴流產嗎」釣出資深狗仔！一次全回答了
快訊／那霸機場接「炸彈恐嚇」！全日空2航班取消　離開登機口又
爆紅App遭用戶指控盜刷信用卡　公司回應了
快訊／台北國賓飯店工地火警！　大量白煙狂竄
「過年10天噴6萬」他存款失血超崩潰！釣出一排苦主：年終還0
「陳先生」捐2千萬給健保！　本人親露面
麥當勞APP限時1日刮刮樂　大票人「中這1項」全傻：冷死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

休旅自撞「剝樹皮」噴對向！「滾圈圈」慘變3輪車　驚險畫面曝

快訊／台北國賓飯店工地火警！大量白煙狂竄　警消搶救中

人妻代管過世公公52萬退休金不還　嗆夫要均分！結局全沒了

曹興誠喊捐30億助台灣國防　律師告他詐欺「搏虛名」結局出爐

墾丁和家人爭執！短褲男寒流走50KM「回高雄」眼神空洞　警急安置

通緝犯如穿山甲藏匿南投山林　帶老婆下山採購露餡被逮

浴室玻璃門突爆裂！人妻全裸困浴缸　宜蘭知名溫泉會館包6千壓驚

女屋主返家竟開不了門！慣竊闖入偷內褲...警破門他還揚言跳樓

揪高中同學組偽造證件集團耍詐　想吃蘆洲忠孝路宵夜結局慘了

外送員遭逼車撞倒！恐怖駕駛飆三字經動粗：車是這樣騎的嗎

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

休旅自撞「剝樹皮」噴對向！「滾圈圈」慘變3輪車　驚險畫面曝

快訊／台北國賓飯店工地火警！大量白煙狂竄　警消搶救中

人妻代管過世公公52萬退休金不還　嗆夫要均分！結局全沒了

曹興誠喊捐30億助台灣國防　律師告他詐欺「搏虛名」結局出爐

墾丁和家人爭執！短褲男寒流走50KM「回高雄」眼神空洞　警急安置

通緝犯如穿山甲藏匿南投山林　帶老婆下山採購露餡被逮

浴室玻璃門突爆裂！人妻全裸困浴缸　宜蘭知名溫泉會館包6千壓驚

女屋主返家竟開不了門！慣竊闖入偷內褲...警破門他還揚言跳樓

揪高中同學組偽造證件集團耍詐　想吃蘆洲忠孝路宵夜結局慘了

外送員遭逼車撞倒！恐怖駕駛飆三字經動粗：車是這樣騎的嗎

快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　辣女友已懷孕：今天登記結婚了

口味任選！　美國人氣冰淇淋「第2杯50元吃」只有今天

經長王美花談工作展望　聚焦半導體、電動車、低軌衛星亮點產業

王躍霖轉戰味全龍一年內待3隊　攜手王維中兄弟一起拚

俄19歲少女「批評侵烏」慘遭政府軟禁！列恐怖分子　最高恐關10年

快訊／日機場又接「炸彈恐嚇」！全日空2航班取消　離開登機口又折返

女子口愛完剪老公下體罰890元關10天　警方：檢出輕傷會轉刑案處理

「大S第3胎是因家暴流產嗎」釣出資深狗仔！一次全回答了：聰明人都知道

日幣貶值「大創49元不降價」？ 網揭真實原因：罪魁禍首是它

休旅自撞「剝樹皮」噴對向！「滾圈圈」慘變3輪車　驚險畫面曝

社會熱門新聞

拜天公前夕遭埋生雞頭！北台中城隍廟怒批：會有報應

「幼幼台哥哥」被騙7千萬　還衰成新竹望族詐欺同夥

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

即／BMW違停高雄知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內

生母消失46年　突上門討萬元扶養費

即／北市某高中女學生疑墜樓！意識不清搶救中

醉男搭自強號攻擊乘客！列車被迫暫停

初二出門散步只有狗狗回來...苗栗婦失聯7天

浴室玻璃門突爆裂割傷旅客　宜蘭知名溫泉會館回應了

新北女賣假包　香奈兒硬起來怒告

點傳播妹助興！職軍嗨完遭仙人跳　簽下650萬本票

小7店員超狂　店內15次偷吃G了

曹興誠喊捐30億助台灣國防　律師告他詐欺結局出爐

18次假釋全被駁回！張錫銘連打2行政官司吞敗落幕

更多熱門

相關新聞

女慣竊狂偷賣場　果汁機+衣服還外帶牛肉麵

女慣竊狂偷賣場　果汁機+衣服還外帶牛肉麵

新北市土城區一名女子把大賣場當免費選物店，上午偷走一台果汁機，下午再去偷衣服，還不忘外帶2碗牛肉麵並幫老公多拿一件外套，店家發現後報警，警方循線逮捕女子，依竊盜罪送辦，新北地院審理判40日拘役。

新北慣竊偷便當吃　吃飽再偷彩券行刮刮樂

新北慣竊偷便當吃　吃飽再偷彩券行刮刮樂

機車打滑遭對向撞飛　女騎士慘卡轎車下

機車打滑遭對向撞飛　女騎士慘卡轎車下

變態狼出沒汐止！開口就問：可以打砲嗎？

變態狼出沒汐止！開口就問：可以打砲嗎？

汐止警半小時內連抓3起酒駕上路

汐止警半小時內連抓3起酒駕上路

關鍵字：

汐止警分局汐平路長安所慣竊女用內褲

讀者迴響

熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

最美脫北女孩「全身都變了」！

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

電梯大樓住幾樓最優？

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面