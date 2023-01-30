女屋主返家竟開不了門！慣竊闖入偷內褲...警破門他還揚言跳樓

記者張君豪／新北報導

大年初三居然有竊賊開工！24日凌晨，新北市汐止區汐平路2段一處社區女住戶返家，卻發現大門從屋內反鎖，且女屋主多次使用鑰匙無法開啟，懷疑遭人入侵，報警求助，警方獲報到場從門口貓眼向內查看，發現屋內有不明男子朝屋外觀察，經屋主同意後，聯絡消防隊到場破門進入，發現歹徒正破壞後鐵窗揚言跳樓逃生，與警方對峙，遭員警拉下逮捕。

▲汐止警方在過年期間逮捕攀窗入戶偷取女用內褲的謝姓竊嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲謝姓竊嫌使用的犯罪工具。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，轄區長安所24日凌晨接獲報案，住戶返家發現被反鎖在門外，警方破門後發現竊嫌正在破壞後陽台雨遮、半身已爬出雨遮欲逃離，員警見狀立刻上前阻止，過程中犯嫌與警方僵持，警員當場勸說「你從這裡跑會摔死喔」，竊嫌卡在社區5樓住戶後鐵窗進退不得，警員趁隙將他從窗外拉回，當場上銬逮捕。

▲警方當場起獲贓物。（圖／記者張君豪翻攝）

警方在竊嫌謝男（45歲）身上搜出竊取之物品共有女用內褲4件、化妝品1個、中華電信電話卡1張、遠傳SIM卡1張、統一超商商品卡面額500元2張、蘋果藍芽耳機2副、單顆藍芽耳機1顆、充電線2條、電熱眼罩1組、美金2元、韓元9萬8千元、新台幣195元、美金圖樣錢包1個等贓物。



警方查扣謝嫌遺留的犯罪工具老虎鉗、剪刀，訊後依加重竊盜罪移送士林地檢署偵辦。警方指出：案發住戶疑似因將屋內窗戶開啟通風未關緊，而讓小偷攀爬闖入，所幸員警即時到場逮人。

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