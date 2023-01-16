變態狼出沒汐止！從捷運站尾隨夜歸女　開口就問：可以打砲嗎？

記者張君豪／新北報導

13日晚間22時許，新北市汐止區橫科路4巷內發生一夜歸女遭陌生男子跟蹤騷擾，該名男子從南港區某捷運站跟蹤女被害人，甚至尾隨到女子住家附近，還上前攀談「可以跟你打砲嗎？」「你有沒有男朋友」女被害人嚇得花容失色，根據當地住戶反映，該男在附近曾尾隨兩名女住戶，甚至動手拉扯，也有店家關店時遭到攻擊，汐止警方證實此事，表示已經鎖定涉案人深入追查。

▲汐止出現一名變態男尾隨女子，開口就閑：「可以打砲嗎？」警方鎖定身分調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止出現一名變態男尾隨女子問約炮，當地居民透過臉書社團po文示警。（圖／記者張君豪翻攝）

除了上述夜歸女遭言語性騷擾外，有住戶也透過臉書社團po文表示：汐止區力行街橫科市場周遭出現一名變態，會隨機跟隨女子攀談，詢問是否可約砲，甚至是詢問年輕女子是否可以摸頭，更早在2019年一名女子晚間經過該市場時被襲胸，對此汐止警方證實已經接獲被害人報案。

警員陪同被害人到當晚遭尾隨跟蹤現場，擴大搜索性騷變態男蹤跡，警方也依規定受理性騷擾防治法，並調閱監視器展開調查，已鎖定一名身穿白襯衫、黑色西裝褲男子涉案，將循線擴大追查，警方呼籲民眾若有線索歡迎提供。

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