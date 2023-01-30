小學生流行這3字「8年級生超問號」　10大初老徵兆一票人全中了

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小學生狂喊切爾西「8年級生超問號」　10大初老徵兆一票人全中了

▲台灣，台北，台北101，Taipei，人才，民眾，台灣人，菁英，路人，展望，未來，商業，信義區。（圖／pixabay） 

▲明明是八年級生，卻覺得自己老了？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

1991年至2000年出生的人通常被稱為八年級生，但是明明才2、30歲，卻覺得自己不再年輕有活力了嗎？網路作家大坦誠近日以「八年級生不再年輕的徵兆」為題分享文章，一共列出10大點，包含看不懂流行語、懶得發IG限時動態、開始覺得沒必要過生日或跨年等。文章掀起共鳴，不少八年級生都超有感。

大坦誠在臉書粉專、IG都以「八年級生不再年輕的徵兆」為題分享文章，首先，他先列出了幾個流行語，「會穩就暈、emo、郭、skz、流著淚怎麼睡得著、fyp、氣泡音、王者和青銅、已有閨、副本、歸零加歸零減歸零減加減、切爾西」，可藉以測試自己跟不跟得上流行。

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接著，大坦誠依序列出10點「不再年輕」的徵兆：

1、連IG摯友限時動態都不太發布，疲於在IG小帳號抱怨人生，「因為要抱怨的東西太多了，就先不抱怨了」，而小帳號大多拿來抽獎、分享迷因影片。

2、聽到「說走就走的旅行」不會覺得青春、熱血，而會覺得「這樣很累欸」、「又要晚睡」、「好累好懶」、「還要穿搭要化妝還要開車好累」、「我現在整個人都好圓我不想拍照」、「太熱怎麼辦」、「太冷怎麼辦」。

3、看到旁人結婚生子，會安慰自己「誰要跟上一代一樣啊，人生又不是為了結婚生子」，但夜深人靜，又會覺得「我沒定下來這樣真的好嗎？」

4、對於自己住家裡或沒車、沒房感到羞愧。

5、雖然沒和朋友吵架，但卻因為彼此忙於工作而漸行漸遠。

6、覺得過生日、跨年沒必要，只想在下班後當懶懶的吐司。

7、不是不會和人起爭執，也不是沒本錢吵贏，只是覺得與人吵架很累，所以在工作上會頻繁的說「請、謝謝、對不起」。

8、過年遇到年輕一輩的小孩會覺得「嬰兒怎麼看起來年紀這麼小」，同時不知道可以跟他們聊什麼，本來想開話提問「國三了要會考了齁」，但說出口前會頓時覺得「這不是惹人厭親戚在問的嗎？」於是選擇閉嘴。

9、盯著慢慢變老的父母會心想「我爸媽怎麼突然變成老人」，然後感到難過。不過，若與原生家庭相處不和睦，此項並不適用。

10、社交能力被用光，休閒娛樂變成睡覺，明白自己不是世界上的主角，只是不起眼的小動物。

這10點曝光後，在網路上引起爆量討論，不少網友都留言表示，「沒聽過孤勇者算是一種初老現象嗎」、「20歲就有很多（流行語）看不懂是正常的嗎」、「要看現在的卡通我寧願幫Dora找搗蛋鬼」、「中肯到吐血」、「明明才21歲卻覺得這都是我，流行語也只懂2個」、「吐血，但是汪汪隊到底怎麼跟數碼寶貝比」、「第8點我是真的不小心問了」、「身為八年級生，全中」、「老師我花了兩個月才懂學生一直講的切爾西（英雄可以受委屈，但是你不能踩我的切爾西）」、「太貼切，出去玩好累」、「八年級生是問要基測了吼，然後被反問基測是什麼」。

還有網友直呼，「八年級都有這樣的感慨了，你覺得我們七年級的感受是什麼？我們也覺得現在的小孩越來越不像話」、「七年級生直接放棄治療」、「其實身為七年級生也幾乎全中，而且還活在上一輩專制腐爛的陰影之中，那道烏雲從未離開過，看著八年級生這樣走過來，你們並不孤單，七年級也有非常多的苦說不出來」。

大坦誠也在留言處表示，「你們還覺得『有一種哈味』是年輕人用語嗎？抱歉，現在這句話老到可以做成長輩圖！」話鋒一轉，他也說，「國小老師永遠跟得上時代，我現在可以直接唱完一整首黑桃A」。

本文經網路作家「大坦誠」授權引用

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