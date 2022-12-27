「蝦皮始祖」年輕人都不知！7、8年級生回憶殺：上課都在偷看

▲七、八年級生笑稱，上課都會偷翻郵冊。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

許多七、八年級生上課時，總會在課本偷夾一本小冊子！一名女網友透露，現今網購越來越多通路，但在以前上課時代，同學們總愛拿著一本繽紛小冊子，從下訂到開箱要等超久。對此，原PO也感嘆很多年輕人都不知道這個「團購始祖」，文章引發萬人討論，網友笑虧「人緣不好的還不能買」、「骨灰級的蝦皮」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出五顏六色的郵購小冊子，上頭有髮飾耳環、吊飾與新奇小玩具等，讓人越看越熟悉。原PO接著表示，儘管網購有各種通路，「現在的小孩知道蝦皮，但是他們永遠都不知道『這個』才是蝦皮始祖！」

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照片曝光後，引來一票七、八年級生秒浮現「差點買到剁手」的回憶，「以前超常買這些垃圾，重點這種都等超久」、「以前訂了200元好像欠了鉅款一樣，被同學追討，當時感覺自己快要跑路了」、「我也投很多錢去買小卡，我好像還是團主」、「人緣不好的還不能買」、「小時候就在湊免運，很多東西來跟目錄差很多還是很愛買」。

該貼文也被轉貼到《爆料公社》，1.1萬人讚爆自嘲，「上課都在傳閱一本本的郵購，拿存了好久的零用錢，買了一些小東西，等待到貨的過程，收到商品開箱，總是很期待」、「班上至少要有一本」、「時代的眼淚呀，上課都要瘋傳」、「骨灰級的蝦皮」、「為了郵購～學會了填寫劃撥單」、「好懷念～我都訂項鍊戒指」、「超愛欸，都藏在課本前面偷看」、「小時候最期待的就是這一本了」。

▲大家買到剁手。（圖／翻攝爆料公社）



不少人也狂問，「這還有嗎？我好想再買爆」、「現在還有嗎」、「要團嗎」。可惜的是，以當年最夯的三櫻郵購來說，《ETtoday新聞雲》記者實際上網一查，發現業者在臉書確實有設立粉絲團，最後一篇貼文卻停留在2016年，儘管官方有在PChome設置賣場，商品卻早已下架一空。

而邱姓女業者回應，早在2016年已歇業，是應粉絲、客人們的要求，才沒把粉絲團給刪除，要給大家留下美好回憶。留言串中，一名網友在今年10月留話，「覺得這個粉絲團應該轉型，讓每個六七八年級生訴說著自己的郵購回憶，因為郵購會結束，精神和回憶卻是永恆的」。業者則回應，「謝謝你們之前的支持！」

▼業者仍會回應網友留言。（圖／翻攝粉專三櫻郵購）

