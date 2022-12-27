　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「蝦皮始祖」年輕人都不知！7、8年級生回憶殺：上課都在偷看

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲七、八年級生笑稱，上課都會偷翻郵冊。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

許多七、八年級生上課時，總會在課本偷夾一本小冊子！一名女網友透露，現今網購越來越多通路，但在以前上課時代，同學們總愛拿著一本繽紛小冊子，從下訂到開箱要等超久。對此，原PO也感嘆很多年輕人都不知道這個「團購始祖」，文章引發萬人討論，網友笑虧「人緣不好的還不能買」、「骨灰級的蝦皮」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出五顏六色的郵購小冊子，上頭有髮飾耳環、吊飾與新奇小玩具等，讓人越看越熟悉。原PO接著表示，儘管網購有各種通路，「現在的小孩知道蝦皮，但是他們永遠都不知道『這個』才是蝦皮始祖！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後，引來一票七、八年級生秒浮現「差點買到剁手」的回憶，「以前超常買這些垃圾，重點這種都等超久」、「以前訂了200元好像欠了鉅款一樣，被同學追討，當時感覺自己快要跑路了」、「我也投很多錢去買小卡，我好像還是團主」、「人緣不好的還不能買」、「小時候就在湊免運，很多東西來跟目錄差很多還是很愛買」。

該貼文也被轉貼到《爆料公社》，1.1萬人讚爆自嘲，「上課都在傳閱一本本的郵購，拿存了好久的零用錢，買了一些小東西，等待到貨的過程，收到商品開箱，總是很期待」、「班上至少要有一本」、「時代的眼淚呀，上課都要瘋傳」、「骨灰級的蝦皮」、「為了郵購～學會了填寫劃撥單」、「好懷念～我都訂項鍊戒指」、「超愛欸，都藏在課本前面偷看」、「小時候最期待的就是這一本了」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲大家買到剁手。（圖／翻攝爆料公社）

不少人也狂問，「這還有嗎？我好想再買爆」、「現在還有嗎」、「要團嗎」。可惜的是，以當年最夯的三櫻郵購來說，《ETtoday新聞雲》記者實際上網一查，發現業者在臉書確實有設立粉絲團，最後一篇貼文卻停留在2016年，儘管官方有在PChome設置賣場，商品卻早已下架一空。

而邱姓女業者回應，早在2016年已歇業，是應粉絲、客人們的要求，才沒把粉絲團給刪除，要給大家留下美好回憶。留言串中，一名網友在今年10月留話，「覺得這個粉絲團應該轉型，讓每個六七八年級生訴說著自己的郵購回憶，因為郵購會結束，精神和回憶卻是永恆的」。業者則回應，「謝謝你們之前的支持！」

▼業者仍會回應網友留言。（圖／翻攝粉專三櫻郵購）

▲▼ 。（圖／翻攝粉專三櫻郵購）

▲▼ 。（圖／翻攝粉專三櫻郵購）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效
進宋逸民教會2年！阿Ben崩潰認「落入狼窩」被暗算　
男星被抓包「偷看巨胸妹走光」！　IG私照被神出
快訊／恩恩案悲劇　監察院公布「六大缺失」
酒駕男不繳2萬罰金！　「祖產全被查封」嚇壞
義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂兵役70年變革
陸遊客解封最想去「這3國」！　機票搜索量飆7倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷天吃鍋爽炸「1點超煩」爆共鳴！網秒點名2家：洗3次頭還臭

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

市占率100%！「佳糖維膜衣錠」驗出致癌不純物　120萬顆限期回收

陸客解封狂搜日韓！前台大醫「12字忠告」　一票人洗版：完了

「蝦皮始祖」年輕人都不知！7、8年級生回憶殺：上課都在偷看

恢復1年兵「薪水漲3倍」破2萬元！　鄉民炸鍋：比我當班長還多

獨／降低重考生佔名額　台大擬提高轉系人數「最多3成」

司法史上首次！國民法官新制明年元旦上路　中華郵政發行紀念郵票

南投竹山紫南宮元旦發錢母　前4168位民眾有機會獲現金與金戒指

加班到半夜…他先把公務車開回家　組長竟罵「侵占」：自己來辦離職

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

冷天吃鍋爽炸「1點超煩」爆共鳴！網秒點名2家：洗3次頭還臭

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

市占率100%！「佳糖維膜衣錠」驗出致癌不純物　120萬顆限期回收

陸客解封狂搜日韓！前台大醫「12字忠告」　一票人洗版：完了

「蝦皮始祖」年輕人都不知！7、8年級生回憶殺：上課都在偷看

恢復1年兵「薪水漲3倍」破2萬元！　鄉民炸鍋：比我當班長還多

獨／降低重考生佔名額　台大擬提高轉系人數「最多3成」

司法史上首次！國民法官新制明年元旦上路　中華郵政發行紀念郵票

南投竹山紫南宮元旦發錢母　前4168位民眾有機會獲現金與金戒指

加班到半夜…他先把公務車開回家　組長竟罵「侵占」：自己來辦離職

支持每人發2萬　阮清華「還稅於民要再舉債」說不通

花蓮台9線28歲女撞斷號誌燈桿　MINI COOPER慘狀曝

「王中之王」七都地王公告現值　它年漲9.1%衝最快

陸客明年1／8起能出國玩！亞洲3國成首選　機票搜尋量大漲850%

冷天吃鍋爽炸「1點超煩」爆共鳴！網秒點名2家：洗3次頭還臭

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效

兵役確定延長1年！　侯友宜：和平穩定政府責無旁貸

回歸婚宴本業！晶宴會館港點吃到飽服務12月起全部退場

小甜甜FB暗諷「有問題的是人」！　退宋逸民教會悲嘆：水逆還在逆嗎

爆乳辣妹抗寒！屁股蛋緊貼熱舞炒熱聖誕　他羞喊：血壓飆高

生活熱門新聞

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

洗手台被嘉明塞爆！日大學公告引瘋傳

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

「文化成年禮」1200元3月開放領取

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

與曖昧對象「大戰3回」！她看手機驚：睡了別人老公

台大夢幻聯動！醫科女神合體柯文哲

更多熱門

相關新聞

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

現在很多字的讀音跟以前不一樣，讓大人看了也一頭霧水。爆料公社日前轉發貼文，有網友拍下課本內容，「告訴自己別在意：『酸葡萄哇！酸葡萄！沒有什麼了不起！』」其中，「葡萄」的讀音讓原PO驚呆，「到底啥時改的呀？」其他家長也直怨，「身為小一的家長的我也超級困擾。」話題意外引發討論。

狼師猥褻男童犯182罪　他高中作業揭痛苦經歷

狼師猥褻男童犯182罪　他高中作業揭痛苦經歷

法國學生逛夜市遺失皮夾　警在這個地方找到了

法國學生逛夜市遺失皮夾　警在這個地方找到了

央行再升息半碼　教部：就學貸款在學生不受影響

央行再升息半碼　教部：就學貸款在學生不受影響

路透社：中共中央經濟工作會議15日如期召開

路透社：中共中央經濟工作會議15日如期召開

關鍵字：

七年級生八年級生上課郵冊蝦皮始祖郵購中心學生回憶

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面