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還不敢跟口罩說掰？韓國爆紅「Oligio電波」主推疼痛有感降低、安心擁有自信小V臉

▲▼玩美電波。（圖／記者周宸亘攝）

▲隨著室外可不戴口罩的政策頒布後，許多人開始尋求醫美保養，讓自己更有自信拿下口罩。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

隨著政府宣布12月起，在室外可視狀況免戴口罩以後，不少網友紛紛搞笑道，「街頭一片高顏值的景象不再！」不論男女，只要是平常疏於保養的人都擔心，經過近3年時間，真的能在脫掉口罩後，自信露出全臉走在街上嗎？關於這點，醫美族群就顯得老神在在，因為近期台灣有不少醫美診所引進來自韓國、有小鳳凰之稱的「Oligio電波」，強調比起過去傳統美國電波有感提升舒適度與安全性，且設計上更符合亞洲人的膚況與結構，讓人拿下口罩後，依然能以容光煥發的眼神、面容和輪廓線，自信面對客戶、同事與許久不見的老朋友。

過去，關注醫美市場的人幾乎都曾聽聞，因為愛美施打電波，但反而造成燒燙傷等問題。為此，京硯皮膚科蔡逸姍醫師解釋，「電波主要是深入皮膚的真皮層，做定點加熱，幫助自身產生膠原蛋白。但傳統美國電波能量高、溫度也高，即使醫師都不鼓勵以睡眠麻醉(舒眠)方式進行，但有些消費者不舒眠就不敢做，如果加上操作時探頭不夠服貼，或消費者有皮膚敏感問題事前沒有告知，就很有可能造成燙傷事件。」

▲▼玩美電波。（圖／記者周宸亘攝）

▲京硯皮膚科蔡逸姍醫師介紹，「所謂的電波拉提，是指將電波打進皮膚的真皮層，做定點加熱，幫助自身產生膠原蛋白。」

以往在醫美儀器或產品的選擇上，蔡逸姍醫師發現不少消費者會有兩種迷思，一是國家迷思，二是「痛即代表有效」的迷思。「其實以電波、雷射來說，韓國的雷射光電醫學是非常先進的，在儀器設計上也會特別依照亞洲人的皮膚厚薄度、黑色素多寡和骨骼結構為考量。」她也強調，「電波絕對不是愈痛愈有效，就像有些人為了躲避疼痛而選擇舒眠或忍痛過了頭，不但不會與『有效』成正比，風險反而更高。」她笑言，在診所引進Oligio電波前她也先以消費者兼皮膚科醫師的雙重身分體驗了一次，「Oligio電波強調為亞洲膚質量身訂作，同時也透過設計將過程中的舒適度、安全性提高，不只是我，我自己的病患也覺得有感降低疼痛感。」

▲▼玩美電波。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡逸姍醫師認為，來自韓國的「Oligio電波」適合亞洲人使用，目前多數消費者也會就「輪廓線」的問題前來諮詢。

強調過程更舒適的Oligio電波，關鍵原因來自「可調式冷卻震動系統」，蔡逸姍醫師解釋，「現在同規格廠商出的電波儀器，也會在施打過程中噴灑冷媒、為表皮肌膚降溫，但Oligio電波最難得的是，儀器噴發冷媒時間的長短，是可以根據患者當下對疼痛的忍受度來調整的，這是目前其他機種沒有的設計！包括能量高低、震動幅度，醫師也都可以根據經驗幫患者調整，讓患者不必舒眠就能順利完成。」

此外，蔡逸姍醫師認為在安全性上，Oligio電波也提供了雙重保障。「這台機型同步內建『皮膚溫度偵測及表面壓力偵測系統』，能夠在操作過程中偵測皮膚表層溫度，一旦感應到溫度過高，儀器就會自動停止施打。有時，電波燒燙傷的風險也在於，使用探頭的力道是否平均服貼，若儀器偵測發現異常也會跳出警告。以上兩種設計，等於多提供兩道安全防護，對患者及醫師來說也可以更放心。」

蔡逸姍醫師也補充，「以全臉900發來說，過去傳統美國電波施打時間大約需要60～90分鐘，加上痛感，患者常會覺得度秒如年，Oligio電波的擊發速度快，全臉30分鐘左右就能完成。尤其探頭發數可以隨著患者需局部加強的部位不同，讓醫師去做靈活的客製化調配，因此價格更為彈性，對於小資族來說也較容易負擔。」

▲▼玩美電波。（圖／記者周宸亘攝）

▲精密的探頭與儀器具備提升舒適度、安全性的「可調式冷卻震動系統」與「皮膚溫度偵測及表面壓力偵測系統」技術。

不過，儘管提升舒適度及安全性，是否適合施打Oligio電波仍要經由專業皮膚科醫師評估。蔡逸姍醫師表示，「Oligio電波有兩種探頭，一是針對全臉，二是針對眼周，在施打上主要針對輪廓線、雙下巴、輕中度紋路等問題進行改善，施打後約3～6個月就會有感，適合做為年度保養。」Oligio電波除了通過台灣衛福部TFDA，也擁有美國FDA與韓國KFDA、CE歐盟等多重國際認證，藉由改善消費者擔憂的疼痛與安全等問題，讓電波保養不再是煎熬，支持愛美族群對抗地心引力的決心。

京硯皮膚科診所：https://bit.ly/3iKIj9I

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