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觸、WML是什麼？回顧「2022流行語」　一票看懂爆共鳴：我還沒老

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲這些流行語，您都聽過嗎？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每一年都會有新的流行語出現，不論是日常對話、傳訊息或留言都可能會用到。《ETtoday新聞雲》也整理出2022年常見的一些流行語，讓您一次看懂。

一、哇庫哇庫（Waku Waku）

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日本動漫《間諜家家酒》受到許多台灣人喜愛，女主角安妮亞興奮的時候，常用可愛的表情說出「わくわく」（音近哇庫哇庫）的口頭禪，而這個詞在日文中有雀躍、興奮等意思。

二、WML（我沒了）

如果看到喜歡的美女、帥哥、偶像，在小鹿亂撞甚至興奮的時候，很多人就會使用這個流行語，直呼「我沒了！」類似於被爆擊了、「不行了」的意思。

三、雀食

就是「確實」的意思，只是2022年流行以「雀食」2字來替代。

四、芭比Q了

「芭比Q」其實就是「完了」的意思，從BBQ（barbecue）衍生而來，BBQ指的是燒烤，後來才被延伸出火化、完了的意思。這股風潮出於抖音，大陸抖音遊戲博主「@無賴－電音吃雞」某次上傳「吃雞」（絕地求生）的影片時，慌張直呼「芭比Q了！」這詞因而爆紅。

▲▼ 陳時中車掃謝票。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳時中。（資料照／記者呂佳賢攝）

五、Duck不必

疫情期間，因柯文哲嗆中央「腦袋裝水泥」、「病歷早就砸過去」等；因此陳時中就回「不應用粗暴言論來回應，這樣大可不必」。而陳時中的「大可不必」一詞就在網路掀起討論，後來又有網友將「大可不必」改為諧音「Duck不必」。

六、九天玄女降肉

YouTuber阿翰先前扮演算命老師，邊吃爆米花邊喊「800英呎、500英呎，降肉！降肉！」引發討論。後來很多人也會把「降肉」（指降落）掛在嘴邊，例如某某某來台灣，就會說某某某降肉！

▲阿翰。（圖／翻攝自YouTube／阿翰po影片）

▲阿翰扮演算命老師。（圖／翻攝自YouTube／阿翰po影片）

七、YYDS

YYDS就是 「yong yuan de shen」，指「永遠滴（的）神」。該詞從大陸傳來，通常代表這個人或這個事物是最棒、最好的。

八、普信男

該詞同樣源於大陸，脫口秀演員楊笠在表演時說，「他明明、為什麼看起來那麼普通，但是他卻可以那麼自信？」而男生普通卻自信就被縮寫成「普信男」，指條件不怎樣，但卻很有自信、覺得受到很多女生喜愛的男生；此後，也衍生出「普信女」，指條件普通卻有自信的女生。

九、栓Q

該詞源於大陸農民劉濤的一段影片，他用中英語介紹自己家鄉後，以別具個人特色的口音說了「Thank you（音近栓Q）！」進而引發廣大網友模仿，更出現「我真的拴Q」等衍生流行語，但該詞多有「不太情願」甚至帶點諷刺的意味，並非真心感謝。

十、你彭佳慧欸

Dcard上有女網友透過交友軟體認識35歲的男生，怎料當她拒絕對方告白，就被對方說「你再想下去就沒人要你啦哈哈，你是彭佳慧欸！」意思就是「大齡女子」。事後彭佳慧本尊也笑回「謝謝你們喜歡彭佳慧喔！」引發討論。

▲30歲女子被直男嗆「妳彭佳慧欸」。（圖／網友授權提供）

▲30歲女子被男方嗆「你彭佳慧欸」。（圖／網友授權提供）

十一、觸

社群網站的留言處常見有人回應「觸」，其實此字取自英文「True」的諧音，用來表示贊同、沒錯。

十二、原地嚇到欸

YouTuber鍾明軒先前拍影片時，直呼「原地嚇到！」且做出雙手手指朝下的動作。該畫面被截圖後廣為流傳，變成哏圖，連實況主Toyz也模仿；事後鍾明軒得知，就重新還原當時畫面，再次表演「我原地嚇到！我已經原地嚇到！」之後當網友感到訝異、不解時，就會留言「原地嚇到」或直接貼出哏圖，另外也衍生出「原地XX」等用語。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒直呼「我原地嚇到」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

值得一提的是，流行語相關話題也曾在Dcard上掀起討論，當時就有網友直呼，「BBQ了跟觸我會講」、「還好我都看得懂，還沒老」、「哇庫哇庫超好笑，竟然有」、「國小學生一直講，真的超煩」、「超討厭芭比Q」、「每個都看過啊，00後出生的應該都知道吧」；不過也有網友認為，「我1999年末的沒聽過，也沒在看抖音，這到底在說什麼」、「我已經到了看到那些流行用語會覺得很智X的年紀了」、「這是流行語？要確定欸」。

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