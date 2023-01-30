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孩子1歲生母就消失！隔46年突上門討萬元扶養費　兄妹傻了：你誰

▲▼扶養。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲生母離婚「消失46年」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

一名林姓女子與丈夫育有2子女，不過1976年與丈夫離婚後，便不再照顧或關心子女情況，直到46年後（2022年）才又突然出現，聲稱自己生活困難、出家沒經濟來源，要求2名子女每月必須給她1萬4千元扶養費。對此，台南地院認為，林女未盡保護扶養義務在先，審酌後駁回林女聲請，並免除子女扶養義務。

根據判決書指出，林女2022年向法院提民事訴訟，要求2位子女給付扶養費。林女主張，她與李姓丈夫1976年離婚，2位子女均由丈夫扶養，如今她已出家，並無工作收入，靠人接濟度日，且名下無任何財產，經濟生活困窘，認為子女應依法負扶養義務，2人每月給予她1萬4012元扶養費，直到她死亡。

對此，2名子女出庭時主張，父母1976年離婚時，他們分別才4歲及1歲，其後數十年都不曾看過媽媽，甚至無法確認林女是否就是他們的生母，縱使林女是他們的生母，林女在離婚後就徹底斷絕聯繫，從來沒有探視、照顧或撫養過他們，請求法官免除2人對林女的撫養義務。

林女前夫（李姓丈夫）與出庭證稱，兩人離婚至今已經46年，孩子都是他及他的父母在照顧，林女從未撫養或聯繫關心

台南地院審理，認為林女身為2人母親，依法對孩子有照顧與教養義務，然而林女在子女的成長過程中，完全沒有盡到照顧與教養義務，也未給予親情照拂，有違身為人母應盡之責任，若強令子女負擔與其長期感情疏離之生母扶養義務，衡諸一般社會生活經驗顯失公平，審酌後駁回林女聲請，免除子女扶養義務。

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扶養費生母

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