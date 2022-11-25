獨／不只500萬！大S最新索討金額曝　汪小菲一招反擊拒給錢

▲藝人大S徐熙媛（右）與前夫汪小菲（左）離婚前的恩愛模樣。（圖／翻攝自微博）

記者黃哲民／台北報導

藝人大S徐熙媛近日聲請強制執行前夫汪小菲欠付的扶養費，外傳是500萬，但實際是750萬元，對此汪小菲不僅暴走飆罵女方和家人，也透過訴訟出招反擊，他主張自己沒違反給付義務，向北院提起債務人異議之訴，並聲請暫停執行大S所提強制執行程序，台北地院裁定汪小菲須補繳7.5萬餘元裁判費，並於提出165萬元擔保金到位後，在異議之訴終結前暫停強制執行程序。

北院裁定指出，大S是以去年（2021年）和汪小菲在北院家事法庭所成立的調解筆錄佐證，主張汪小菲欠付其中約定給家人的扶養費750萬元，據此向北院民事執行處聲請強制執行，獲准對汪小菲的帳戶核發扣押命令。

此事最初在本周一（21日）被揭露時，外傳大S聲請強制執行金額超過500萬元，且是從今年（2022年）3月，大S再婚韓國藝人具俊曄之後，汪小菲就沒依約付款所累積而來。

汪小菲與大S去年11月22日共同發表聲明，協議結束10年婚姻後，雙方幾乎零互動，但被爆出賴帳導致帳戶遭法院核發扣押命令事件後，汪小菲情緒大暴走，多日隔空飆罵大S和家人，連要價6位數的高檔床墊都成吃瓜群眾議論話題，汪小菲還暗酸具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎」等語。

不過汪小菲除了表面上的口水戰，私底下其實已出招反擊，他主張自己沒違反依調解筆錄給錢的義務，遞狀向北院提起債務人異議之訴，並以避免繼續強制執行程序可能造成不可回復之損害為由，請求在異議之訴終結前，停止執行大S所提強制執行程序。

債務人異議之訴規定在《強制執行法》第14條，強制執行程序一旦啟動，除非出現類似法律規定等特殊狀況，否則不會半途停止，債務人若發現債權人聲請的執行名義欠缺法律依據，或是自己明明已支付卻被重複請求、超額請求時，只能提起債務人異議之訴自救，並藉此提供擔保聲請停止執行。

北院查明大S所提強制執行程序尚未終結，汪小菲已提起異議之訴，依《強制執行法》確有停止執行事由，但斟酌全案走完三審程序通常需4年4個月，大S因停止強制執行程序所受利息損失約162.5萬元，法官抓個整數，裁定汪小菲若提供165萬元擔保金到位後，准許停止執行程序，但汪小菲須補繳異議之訴裁判費7.5萬餘元，逾期不繳將被駁回原告之訴，停止執行程序的裁定也會失效。