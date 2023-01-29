生母「離婚消失47年」...突露面討萬元扶養費　兄妹傻眼：不認識

▲生母離婚神隱47年，突現身向子女討萬元扶養費。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

台南市一名林姓婦人與丈夫離婚後，丟下2名子女消失無蹤，如今竟突然現身，聲稱自己「出家」沒工作，要向子女請求每月共1.4萬元的扶養費。法官認為，林婦離家47年來從未善盡教養義務，駁回林婦聲請。

據判決書內容指出，林婦與丈夫於1976年離婚，2名子女全由男方扶養，聲稱她因「出家」沒有工作，且名下無任何財產，生活陷入困境，因此認為其子女應盡扶養義務，2人每個月共要給付1萬4012元，直到林婦死亡。

對此，2名子女表示，父母離婚時他們分別才4歲及1歲大，全由父親及祖父母將他們扶養成人，至今已數十年未與母親碰面，甚至無法確認林婦就是他們的生母，請求免除對林婦的扶養義務。父親到庭證稱，與前妻離婚至今47年，對方從未聯繫、探視與扶養過2名子女。

法官審酌，林婦無任何正當理由，卻在子女成長過程未盡人母職責，如今要兒女負起扶養義務顯失公平，依法免除其子女的扶養義務，駁回林婦請求。

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