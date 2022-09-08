2歲男童被打到肝臟撕裂！生母出庭冷回：要打早就打死了

▲一名2歲男童全身是傷倒在玩具店，客人發覺疑似有家暴狀況馬上報警。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台南報導

台南一名2歲男童被生母與同居男友以徒手、愛的小手或棍子等物品毆打，導致肝臟撕裂傷、四肢多處擦挫傷，躺在玩具店裡奄奄一息，路過民眾發現疑似家暴趕緊報警。沒想到生母審理時竟供稱「要打小孩早就把他打死」，否認犯行，法官依成年人故意對兒童共同犯傷害罪，處有期徒刑1年2月。

判決指出，2020年8月24日晚上，有民眾進入台南一家玩具店時，驚見1名男童全身是傷倒在地上，趕緊報警處理，經送醫後發現年僅2歲的男童受有肝臟撕裂傷、四肢及軀幹多處擦挫傷等。

許姓生母警詢時稱，兒子不願意洗澡、睡覺，所以才和男友輪流拿愛的小手或是徒手打他，也有拿棍子打他2下，因為自己手受傷沒力，換男友接手毆打。

許母又改稱，孩子患有癲癇，發作時抱不穩才不小心跌落，同時也有過敏，代謝不好，平時又很皮，會自己摔倒、撞牆，身上傷口大多是自己弄的。

不過，醫院表示，男童不曾因癲癇狀況就醫，也沒有凝血功能異常或代謝問題，就醫時全身及腹部皆有嚴重瘀青，不可能是自行撞牆、自嬰兒車跌落，或是過敏所造成，應是他人施加外力所致。

台南地院認為，男童案發時才2歲，年幼不懂事，許母僅因為孩子哭鬧、頑皮，就痛毆孩子，已非「懲戒權」之必要行使，且許母在審理時一再強調她很愛小孩，「如果要打早就打死了」，可見其未有任何悔意，判決有期徒刑1年2月，同居男友另案審理。