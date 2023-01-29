彰化飼養場爆新型H5N1禽流感！　動防所緊急撲殺10萬隻鵪鶉

▲彰化縣防堵禽流感，完成鹿港鎮鵪鶉場撲殺清場消毒工作。（圖／彰化動防所提供）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣鹿港鎮一鵪鶉場24日通報，場內鵪鶉有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，27日經家衛所確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於28日晚間完成該場鵪鶉場撲殺清場及消毒工作，計撲殺10萬3125隻鵪鶉。

動物防疫所表示，近期氣溫下降，易造成禽隻緊迫，請養禽場業者應確保禽舍保溫及防鳥設施正常運作，並請養禽業者對此波禽流感疫情提高警覺，勿因春節期間而鬆懈相關防疫工作，務必持續加強檢視並落實場內各項生物安全措施，強化場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

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動物防疫所呼籲，養禽場如有以下異常情況：

(一)平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。

(二) 籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。

(三) 禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。

(四)家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全。

彰化縣政府再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。