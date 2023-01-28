寒流來襲！彰化55例身體不適急求助119　4人到院前無呼吸心跳

▲寒流來襲，彰化縣在24小時內有55人因身體不適叫救護車，其中4人到院前無呼吸心跳。（示意圖／123RF）



記者游瓊華／彰化報導

寒流發威，全台氣溫驟降，容易誘發中風、心臟病、心因性猝死而奪命。彰化縣統計，27日上午8點到28日上午8點，短短24小時，就有55人身體不適叫救護車，其中有4人到院前無呼吸心跳，人數也比前一天的2人暴增1倍。

台北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主治醫師李穎灝表示，心臟的冠狀動脈如不健康，遇到天氣冷可能造成斑塊破裂產生血栓，演變成心肌梗塞。在急救經驗中，有大約三分之一的患者來不及到醫院就往生了，因此提醒民眾，要留意自身保暖及飲食狀況。

中央氣象局發布低溫特報，今(28)日至明(29)日寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今日台中以北、宜蘭、花蓮、澎湖、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

今天至明(29日)上午低溫區域，橙色燈號(非常寒冷)包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。另外，黃色燈號(寒冷)區域包括彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。