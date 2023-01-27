屏東鹽埔土雞場感染禽流感　撲殺1萬9677隻黑羽土雞

▲屏東鹽埔鄉土雞染禽流感遭撲殺。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉一處土雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，經家衛所確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所防疫人員於27日完成土雞場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，共計撲殺1萬9677隻黑羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，也提醒屏東早晚溫度差異大，易造成家禽高度緊迫，呼籲養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施。

動物防疫所所長李永文表示，縣內這起個案是繼宜蘭、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄H5N1禽流感案例後本縣首起案例，動防所已同步啟動該場半徑3公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，並嚴密監控禽流感疫情發展，加強養禽場訪視及周邊消毒工作，減少環境中病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

動防所指出，近期本縣早晚溫度差異大，易造成家禽高度緊迫，增加家禽致病的風險，請養禽場業者留意禽隻保溫與禽舍防鳥措施，並持續落實各項門禁管制，避免其他動物進出場區，人員、車輛、運輸載具及器具進出消毒等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

動防所也呼籲養禽業者配合動物防疫機關監測採樣，並每日自主觀察場內家禽健康狀況，提高警覺如發現場內家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等情形，請立即通報防疫機關即時處理，以阻斷病毒傳播。