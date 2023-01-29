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廈門會談取得重大突破！金酒遭禁48天　今正式解禁放行輸陸

記者林名揚／金門報導

為求解決金酒輸陸問題及討論小三通專案復航後如何繼續健康有序的通航及進一步擴大方案，金門縣長陳福海率團隊與立委陳玉珍拜會廈門，與陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等人會面。在金酒遭禁48天後，今(29日)早會談取得重大突破，宋濤當面宣布有關金酒輸陸問題已獲得徹底解決，大陸海關總署已解禁放行。

▲▼金門縣長陳福海(左)廈門會談中取得重大突破。（圖／金門縣府提供）

▲金門縣長陳福海(左)廈門會談中取得重大突破。（圖／金門縣府提供）

111年12月12日金酒傳出「暫時禁止進口」大陸消息，陳玉珍第一時間變搭機前往廈門與有關部門進行溝通，經過長達48天的努力與協調，今終於傳來好消息。宋濤宣布，金酒正式解禁放行輸陸，中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼；此外，宋濤也表示，只要有利於金門當地經濟民生發展的各種方案，兩岸都能坐下來談。

陳福海現場也提到對於特定供銷大陸的酒品，應研議是否可免除關稅，讓金門高粱酒能更受大陸民眾所青睞及喜愛。陳玉珍表示，即使當前兩岸關係氣氛不佳，但問題還是要去面對的，與其坐在那裡乾瞪眼，不如直接行動，透過兩岸多多溝通，期能減少誤解的發生，讓兩岸產生正面良性的互動。陳玉珍也利用餐敘的機會，當面致送新任大陸國台辦主任宋濤「金門一條根」，寓意「兩岸同屬一條根」，應多交流溝通，才能共榮發展，讓金門經濟愈來愈好。

陳福海指出，金酒公司製造的高粱酒在大陸的營銷不僅是縣府團隊施政推動的重點，也是許多金門鄉親關心的議題，不過金酒在去年卻碰到了在華註冊屢屢卡關的問題，為此他也多次向兩岸有關單位溝通，在當選就職前就親赴大陸溝通金酒及小三通復航的問題，上任後也就此展開協商爭取。

經過了金酒公司與縣府團隊不斷地努力，在開春時節在華註冊卡關問題終於獲得的重大突破，「從本月28號起，金門高粱酒可以繼續輸入大陸地區！我們期盼這樣的好消息能為厦門公司業績向上提升帶來一個新契機！」

除了金酒解禁外，陳玉珍提到，雙方也聚焦討論到2月6日小三通專案復航後如何繼續健康有序的通航及進一步擴大方案等問題。福建省也將對小三通通航的各港口投入更多檢疫設備，讓每一位透過小三通前往台灣的旅客，更能確保其健康安全，同時降低金馬醫療量能負擔。陳玉珍認為，到目前為止專案復航狀況一切平穩，並未出現醫療負荷過重或無法預期的情況，她有信心2月6日小三通會繼續通航，至於能否進一步擴大，讓台商未來也能透過小三通進出大陸，則有待後續繼續努力。

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