「總統府附近先布雷？」　陳玉珍怒：蔡英文先綁炸彈再來談感受

▲國民黨立委陳玉珍受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美方日前宣布出售我方「火山機動布雷系統」，以便國軍戰時在台灣灘岸執行區域阻絕，在野黨皆強烈反對。國民黨立委陳玉珍今（17）日受訪時強力反對布雷，我們應該要留給後代怎樣的家園？「還是總統府周圍先布雷一下，讓總統感受到每天走出去反正也不會爆炸的氛圍。」

美國國務院上月底通過對台軍售「火山」布雷系統，並進行「知會國會」程序，不過，外界近期議論該系統是否使台灣成為「地雷島」。陸軍則解釋，這套系統具備「定時自毀」、「磁感應引爆」、「雷區標示」及「便於辨識與清除」等特性，與埋設地面下的傳統地雷不同，可避免我軍、民誤觸，對於外界謠言徒令敵人竊喜而傷我民心士氣，陸軍深表遺憾。

對此，陳玉珍直言，希望下一代生活在整天都是肅殺氣氛中嗎？自己身為金門人，小時候七點就不能出門，也不能聽收音機，房子還不能蓋三層樓，「我認為這樣的時代要過去了，兩岸應該要和和平穩定溝通。總統蔡英文是不是該自己身上綁炸彈，再跟大家說他要來布雷？」

陳玉珍進一步指出，有人說不支持布雷就是中共同路人，有沒有想過，布雷說人碰到不會爆炸，但是是要防戰車，但到那時候解放軍登陸時，陸軍會上來阿！那如果說不會爆炸，那在防什麼？「萬一要清除時清不乾淨，是要留給後代怎樣的家園？還是總統府周圍先佈雷一下，讓總統感受到每天走出去反正也不會爆炸的氛圍，這樣也是保護我們的元首吧！」