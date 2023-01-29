他撿到珍稀「黑太歲」！養4年重量飆至14公斤　多人朝聖高價收購

▲許志明展示他的「黑太歲」。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說「歲歲平安」，大陸新疆伊犁一名男子多年前在工地撿到「黑太歲」（即肉靈芝），養了4年多後重量超過10公斤，有買家出高價他也不賣。網友紛紛笑說，「一隻長勢喜人的黑太歲」。

據《農民頻道》報導，家住新疆伊寧的許志明這個春節哪裡都沒去，天天在家把玩自己的「黑太歲」和一大堆石頭。

▲許志明將太歲養在山泉水中。（圖／翻攝自秒拍）

許志明是於2018年在工地開挖土方石時，意外撿到了「黑太歲」，隨後，便開始在家用山泉水養了起來。如今，4年過去，這只「黑太歲」已從撿到時的6.55公斤，長到了14.03公斤，親戚朋友紛紛前來一睹為快，甚至有人準備高價收購，但都被許志明回絕了。

▲▼不少人來看許志明的「黑太歲」，甚至有人要出高價購買。（圖／翻攝自秒拍）

據悉，肉靈芝生長於地下，是由粘菌、細菌和真菌三類菌構成的一種稀有的聚合體。大陸民間認為，肉靈芝是太歲神的化身，在許多中國小說和藥書中都有星星點點的記載。

相傳古時秦始皇統一六國後，曾派方士徐福率3000童男童女前往蓬萊仙島，所尋找的不老仙草正是太歲肉靈芝。不過專家表示，肉靈芝的收藏價值較高，不建議真的拿來吃。