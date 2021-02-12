牛年7生肖犯太歲！　7張圖一次看懂「最強化解法」

記者黃翊婷／綜合報導

2021年是牛年，除了本命屬牛的朋友犯太歲之外，還有其他6個生肖的朋友也要小心犯太歲以及流年神煞。臉書粉絲專頁「命理360」大方分享Master Suvy的防煞注意事項，接下來就趕緊來看看自己有沒有上榜吧！

▲2021年犯太歲的7個生肖。（圖／命理360提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

「命理360」介紹，民眾遇太歲心情容易不穩定，導致判斷錯誤而造成損失，也容易失神引起交通事故，今年正衝太歲的生肖分別為牛、羊，偏沖太歲的生肖為蛇、雞、豬，刑衝太歲的生肖則是龍、狗。

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Master Suvy提醒，生肖屬羊、豬的朋友2021年犯天狗，容易遭遇口舌是非、失竊失物，比較不利外出或遠行，尤其是從事政治或商業的人，在家或出門都要格外小心，此外，做事也不能太過衝動。

而生肖屬鼠、猴的朋友，2021年犯病符，容易遇疾病纏身，Master Suvy表示，屬鼠、猴的朋友要多注意自己和親人的健康狀況，不宜探病，如果無法避免必須出席喪禮，也盡量選擇在白天出席會比較好。

▼▲生肖屬羊、豬的朋友今年犯天狗，屬鼠、猴的朋友則是犯病符。

生肖屬牛、蛇的朋友，2021年犯五鬼，錢財難進、運勢低落，Master Suvy建議，要多留意錢財問題，不要輕易借錢或做擔保人，也不宜多管閒事、貪花好酒或好賭，人際關係方面也要多加留意。

生肖屬兔、羊、豬的朋友，2021年犯吊客，Master Suvy分析，恐怕會遇到不好的事情，往往是外親或朋友有喪白之事，不宜探病，也不要參與送喪或吃喪家的食物。

生肖屬牛、蛇、雞的朋友，2021年犯官符，容易招惹小人、官司纏身，Master Suvy建議謹慎交友，勿因小利破壞感情。最後，屬牛、蛇、雞的朋友今年還犯白虎，Master Suvy提醒，除了做事要更謹慎，也要注意身體健康，預防疾病、官非和財損，畢竟人遇白虎容易受傷，脾氣也會比較大，凡事不要輕舉妄動，多控制情緒才能平安度過這一年喔！

▼其他還要注意的有犯五鬼、犯吊客、犯官符以及犯白虎。