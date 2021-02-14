安太歲真的有用嗎？命理師曝用意：有信徒「做錯一事衰一年」

▲台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

揮別2020，牛年就要到來，究竟2021年誰該安太歲，安太歲又是否真有用處？台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙表示，生肖屬牛在2021年為「值太歲」，屬羊為「沖太歲」，此2生肖須安太歲，而安太歲主要目的是為了安穩心神，心情越是自在自如，便會增長無上福樂，屆時將運好財來，諸事順遂。

太歲由何而來？楊登嵙解釋，太歲乃天上煞神之一，以天干地支相配後衍生60甲子，每一甲子有一位太歲星君輪值於人間，民俗尊稱為「太歲」或「歲君」，所以每12年值太歲一次，每6年又與太歲正沖一次，也就是每個人每6年就犯一次太歲。太歲的地位最尊、力量最大，他「率領諸神，統正方位總成歲功」。年、月、日時、方位、或吉或凶，大多依據太歲所處方位，以及眾神煞與太歲的相互關係而定，按值輪掌人間的吉凶禍福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊登嵙說，2021年歲次辛丑年，生肖屬牛為「值太歲」，屬羊為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」，生肖屬牛及羊的這兩個生肖需要安太歲。

▲楊登嵙說，2021年歲次辛丑年，生肖屬牛及羊的這兩個生肖需要安太歲。



俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」可見太歲之威力，但沖犯太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，故無需重覆安奉。

至於安太歲是否真有其用？楊登嵙說，安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。所以心情愈自在自如的人，愈無所貪求，愈能喜心佈施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

不過凡事總有差錯，楊登嵙提到，曾有一位信徒因為犯太歲，去廟裡安太歲，未料一整年運勢仍非常不順，後來該名信徒拿出當時去廟裡登記的資料，赫然發現工作人員將其名字寫錯了！保佑到別人，難怪自己非常不順。

包包裡必備

【更多新聞】

穿新衣笑開懷！東森直消電商贈百件羽絨衣 台中弱勢生心暖過好年

獨／台中寵物樂園慘變動物地獄！幼崽受寒挨餓亡 重病直接放生

PTT貼文「吸妹妹尿尿處小肉豆」 鄉民備份報警！他反告：我捏造的

