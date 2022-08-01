路邊撿到「51kg爛樹樁」搬回家！鑑定後他一夜暴富　估價超2000萬

▲男子撿一樹樁，拍賣公司稱值500萬人民幣。（圖／翻攝自半島晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧大連一牟姓男子2年前在草叢中，看到了一段奇怪的「樹樁」。「樹樁」呈圓柱狀，高約半米，全身紅褐色，表皮有褶皺且富有彈性，有102斤（51公斤）重。牟男懷疑自己撿到了傳說中的太歲（又稱肉靈芝），經過一家拍賣公司的鑑定，「這確實是太歲，初步定下起拍價為500萬元人民幣（約新台幣2228萬元）。」

據《半島晨報》報導，2020年五月的一天，牟男開車經過當地一處馬路路邊的草叢中，看到了一段奇特的「樹樁」。出於好奇，牟男將「樹樁」搬到車上帶回家中。

事後經過稱量，「樹樁」有102斤重，牟男懷疑自己是不是撿到了傳說中的太歲，「我把它放在水缸裡，用井水浸泡，結果它還能吸水，短短幾天就長到120斤（60公斤）左右。」他說，之後又在網上查找了一些鑑定太歲的辦法，比如切下一小塊投入熱水中，果然很快就融化了，這讓他更加相信自己撿到的就是太歲。

初步確信自己撿到太歲的牟男很高興，希望能將其賣掉。通過網上查找，牟男聯繫到一家位於瀋陽的拍賣公司，並親自驅車帶著實物前往瀋陽進行鑑定。

經過這家拍賣公司的鑑定，這確實是太歲，並且體積巨大價值很高，初步定下起拍價為500萬元，鑑定公司表示，可以拍下照片代為拍賣，先期交付代拍費2萬元，拍賣成功後再抽取8%的佣金。牟男在簽下代拍合約並交付2萬元後，帶著太歲回家等候消息。

2020年9月，牟男收到拍賣公司告知，在8月份位於新加坡的一次拍賣中，太歲流拍，並發來現場影片作為證據。拍賣公司表示，將繼續幫助牟男代拍，但此後因為種種原因一直沒有進行第二次拍賣，現在太歲仍在牟男家裡的水缸中。

7月28日，在《雅昌藝術網》網站上，太歲拍品訊息仍是上架中。其中拍品描述中有「具有非常高的醫藥價值」的字樣，而估價一欄的數字是100萬新加坡元，根據最新匯率換算，約為489萬元人民幣。

對此，遼寧師範大學生物學教授姜長陽表示，通過提供的影片、圖片來看，牟男手中的物品確實具備太歲的特徵。姜長陽指出，由於生長地點的特殊，太歲很少被發現，但根據他的研究和目前生物學界的普遍認識，太歲本身並不具備明顯的經濟或藥用價值。

姜長陽也直言，目前網上對於太歲的各種「神奇價值」的宣傳資訊和居高不下的收購價格，這其中更多的存在一種「物以稀為貴」的獵奇心理和人為炒作，並無科學根據作為支撐。