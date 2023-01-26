桃園走春熱門景點！　客家文化館「小客人好年市集」初六初七開工

▲客家文化館「小客人好年市集」初六初七開工。（圖／桃園市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2023春節連續10天年假，桃園客家文化館自大年初三起開館，並於大年初六至初七（1/27~1/28）舉辦『2023好日行春活動』，農曆正月初五百工百業皆在這天開工接財神，今年以「開工招財」為主題，結合客庄產業特色、客家年節飲食及伯公文化規劃超乎想像的「小客人好年市集」，5大沉浸式情境體驗區包含《伯公廟》抽巨大積木好運籤、《美茗室》手作茶花凍、《花生鋪》傳統爆米埕、《皂福堂》體驗手工花草皂、《樟細路》彩繪樟木片杯墊，還能體驗古早味挑擔，民眾透過體驗集章即可獲得客家方口獅好運幣，每日限量500份。

活動現場也安排精彩的客家經典藝陣及街頭藝術互動展演，另於上下午各安排一場超級限定「小館長快閃體驗」，雖然線上報名名額秒殺，但報名的民眾若未到現場，則將名額候補給現場的民眾。本次活動號召全台9歲至13歲小朋友擔任小館長，經過快閃培訓後展開導覽服務，完成任務即可獲得小館長背心及榮譽徽章，打破傳統框架以新穎的互動方式讓民眾探索客家。



大年初六、初七到場參與好日行春活動的民眾記得至活動服務台領取好運卡，每日活動最後將各抽出一台Switch遊戲機、好春存錢筒及ㄚ弟ㄚ妹限量公仔，更多「好日行春」詳細活動資訊請至活動官網(https://reurl.cc/DXeK5R)或上客家事務局粉絲專頁(https://www.facebook.com/tychakka/)查詢。