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社會 社會焦點 保障人權

老婆出門「倒垃圾」消失　夫急Call接通後呆住：人已在國外

記者黃翊婷／新北報導

人夫阿強（化名）2018年間與中國籍女子小鳳（化名）結婚，婚後一起住在台灣生活，沒想到2019年間妻子拿著黑色垃圾袋說要出門一下，家人以為她要去倒垃圾，人卻從此失聯，最後是透過警方協助才知道，妻子已經回到中國了。新北地院法官考量到夫妻倆已經分居超過3年，最終裁定准許兩人離婚。

塑膠袋,垃圾袋,垃圾,示意圖。（圖／視覺中國）

▲小鳳拿著黑色垃圾袋出門，家人都以為她是要去倒垃圾。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿強在判決書中主張，和小鳳是在2018年4月12日於中國登記結婚，同年10月2日回到台灣辦理結婚登記，之後便一起住在台灣生活，然而，妻子婚後懷疑他和前女友仍有往來聯絡，雙方為此發生爭吵，沒想到妻子在2019年間突然離家出走，再無音訊，考量到雙方已經分居超過3年，因此決定向法院訴請離婚。

小鳳經過合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

阿強的弟弟證稱，他和哥哥、嫂嫂住在一起，工作也是一起的，哥哥和嫂嫂檯面上相處得很愉快，檯面下就不知道了，事發當日嫂嫂手上拿著一個黑色垃圾袋，說要出門一下，他和父親都以為嫂嫂是要去倒垃圾，結果哥哥下班回來之後，打電話給嫂嫂都無人接聽，最後是透過警察協助打電話才找到人，「嫂嫂接起來就說她人已經在中國了，之後都沒有看過嫂嫂與哥哥聯絡。」

新北地院依職權函詢內政部移民署，確認小鳳曾在2018年9月13日、2019年3月26日入境，最後於2019年5月12日離境，至今未再有入境紀錄。

新北地院法官認為，由出入境紀錄可知，阿強和小鳳自2019年5月12日之後即分隔兩地，沒有繼續共同生活，分居超過3年，這段婚姻因為小鳳離家後出境又失聯，產生難以挽回的破綻，可歸責程度顯然是女方較大，最終裁定准許阿強的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。

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