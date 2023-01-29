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過年寒流急凍　全台2天146人疑天冷猝死！桃園死者最小才3歲

記者黃翊婷／綜合報導

入冬第4波寒流在大年初六（27日）來襲，台南與花蓮以北最低溫下探6度，彰化與竹苗體感溫度甚至只剩下2到3度。據了解，27、28日全台疑似有146人因為天冷猝死，其中台北28人最多，不過，死因是否真的與天冷有關，警消表示仍有待進一步釐清。

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲入冬第4波寒流持續發威。（資料照／記者屠惠剛攝）

寒流發威，全台急凍，武陵農場附近的思源埡口27日晚間7、8時左右氣溫下探到攝氏零下3度，飄雪持續2個多小時，讓等雪的民眾相當開心。然而，天氣變冷全台身體不適就醫的人數也跟著變多，桃園市消防局統計，自27日0時起至28日下午1時止，共有26人疑似因為低溫導致無呼吸心跳，其中僅有3人被緊急救回一命，而死者當中年紀最小的僅3歲。

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根據《中國時報》報導，光是27、28日全台就有146人疑似因為天冷猝死，其中台北市28人、桃園市26人最多，另外高雄市、屏東縣也各有16人，新北市11人，其他縣市則分別有1至8人；不過，究竟是否都是因為天冷猝死，各地警消皆表示，詳細死因仍有待進一步釐清。

▲▼ 。（圖／武陵農場提供）

▲武陵農場附近的思源埡口27日晚間飄雪，隔日早上霧淞加上白雪，讓思源埡口變成白色世界。（圖／武陵農場提供）

中央氣象局觀測，今日（29日）大年初八全台平地最低溫出現在苗栗縣頭屋的4.5度。桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、新竹市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，今日仍受寒流影響，不過環境偏乾，風速減弱，預估清晨低溫西半部及宜蘭普遍只有8到10度，花東則落在11、12度左右，近山區或河谷有可能低個1到2度上下，特別留意在雲林以北、東半部及澎金馬局部地區，有持續10度以下或6度以下低溫發生機會，白天高溫上，北部及宜花略為回升，落在15到17度，感受較為舒適一些，其他地方預估可來到18到22度，較為溫暖；降雨方面，各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部及恆春半島有零星飄雨。

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