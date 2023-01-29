冷到谷底！初八晨4.5℃　「明顯降雨」時間曝

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

冷到谷底！入冬第4波寒流持續發威，中央氣象局觀測，今天（29日）大年初八全台平地最低溫出現在苗栗縣頭屋的4.5度。氣象專家吳德榮提醒，今日至周一晨仍受寒流影響，清晨局部平地最低氣溫仍在6度左右；另外，周六水氣移入，降雨明顯。

氣象局持續對全台發布「低溫特報」：

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►今晨至白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、新竹市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局表示，今天仍受寒流影響，不過環境偏乾，風速減弱，預估清晨低溫西半部及宜蘭普遍只有8到10度，花東則落在11、12度左右，近山區或河谷有可能低個1到2度上下，特別留意在雲林以北、東半部及澎金馬局部地區，有持續10度以下或6度以下低溫發生機會，白天高溫上，北部及宜花略為回升，落在15到17度，感受較為舒適一些，其他地方預估可來到18到22度，較為溫暖；降雨方面，各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部及恆春半島有零星飄雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周一晨仍受寒流影響，各地氣溫偏低，夜間在輻射冷卻加持下，清晨局部平地最低氣溫仍在6度左右，白天高溫較周六回升。



吳德榮分析，周一起至周三乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，清晨仍很冷，本島平地最低氣溫亦逐日由6度緩升至9度左右，日夜溫差很大。

吳德榮說，周四相對較弱的冷空氣影響，迎風面轉雨，背風面晴朗穩定，北台白天轉涼；周五冷空氣減弱，天氣好轉，氣溫回升；周六另一波弱冷空氣，水氣移入，降雨明顯。