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低溫警戒擴大17縣市！今晚恐「下探6度」　連假最後1日天氣轉晴

▲▼氣象局預估未來一周（1/29~2/2）天氣趨勢。（圖／中央氣象局）

▲今（28）日夜晚持續寒冷，明日稍回溫，氣象局預估未來一周各地溫度趨勢。（圖／中央氣象局）

記者林育綾／台北報導

受到寒流影響，中央氣象局提醒今（28）日晚間至明清晨各地天氣寒冷，低溫「橙色警戒」擴大17個區域，易有10度以下，甚至6度以下氣溫發生；不過明（29）日連假最後一天，氣候將比今日更溫暖舒適，北部及宜蘭白天約15到17度，其他地區來到18度至22度。另各地天氣多雲到晴，只有東部有零星飄雨，預計下周一開工起氣溫開始明顯回升。

中央氣象局表示，今、明（28日、29日）兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，「橙色警戒」範圍再擴大，今晚至明日在雲林以北、南投、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖，將持續10度左右，或有6度以下氣溫發生機率，應注意防範。

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氣象局預報員趙竑也提到，明29日清晨低溫將在西半部、宜蘭發生，溫度約8~10度，花東地區為11到12度，而局部近山區、河谷會再低1至2度。

▲▼氣象局預估未來一周（1/29~2/2）天氣趨勢。（圖／中央氣象局）

▲氣象局預估未來一周（1/29~2/2）天氣趨勢。（圖／中央氣象局）

不過明日天氣將會比今天再溫暖、舒適一點，北部、宜蘭為15~17度，其他地區約落在18~22度，局部地區氣溫更高。而降雨部分，由於天氣轉乾，各地都為晴到多雲，只有東部有零星飄雨。但要留意的是，明天基隆北海岸東半部、恆春半島可能有長浪發生。

氣象局提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

▼今（28）日「橙色警戒」低溫範圍再擴大。（圖／中央氣象局）

▲▼低溫範圍擴大。（圖／中央氣象局）

今（28）日下午至明（29）日上午低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】
桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣，有6度以下氣溫發生的機率。

新北市、基隆市、臺北市、新竹市、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】
嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

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