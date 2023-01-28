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冰凍白番薯！寒流發威「更猛6°C↓」恐創新低　會冷到何時？

▲▼。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

寒流再襲！中央氣象局持續針對全台22縣市發布「低溫特報」，今明兩天受寒流影響，各地非常寒冷，易有10度以下低溫出現，預估29日初八雲林以北、東半部、金馬澎仍有6度以下低溫可能。氣象專家認為，因寒流加上輻射冷卻作用同時發威，清晨北台灣將有6到8度更低溫，不排除創入冬新低。

氣象局預報，明天仍受寒流影響，不過環境偏乾，風速減弱，各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨。預估清晨低溫西半部及宜蘭普遍只有8到10度，花東則落在11、12度左右，近山區或河谷有可能低個2度上下，尤其雲林以北、東半部及澎金馬局部有持續10度以下或6度以下低溫發生機會，感受相當寒冷，白天高溫，北部及宜花溫度略為回升，落在15到17度之間，感受較為舒適一些，其他地方預估可以來到18到22度，較為溫暖。

▲▼。（圖／中央氣象局）

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▲▼氣象局預估未來一周（1/29~2/2）天氣趨勢。（圖／中央氣象局）

「冷一天了，相信大家都很有感！」天氣風險公司總經理彭啟明提醒，冷到谷底逐步要翻升了，入夜到清晨還是冷，未來幾天將會逐步緩回升，雖然不是很快就轉舒適，但未來一、兩周可以期待一下。

氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，受寒流加上輻射冷卻同時發威，今夜明晨新竹至北台南須注意6至8度嚴寒低溫。至於究竟要冷到什麼時候？粉絲團「觀氣象看天氣」說，今晚到明晨仍要注意輻射冷卻帶來更低的溫度，且不排除創入冬新低溫，到了明天白天，各地氣溫會高約3至4度，北台灣高溫約來到14度，中南部、花東約18到20度，30日（下周一）白天氣溫回升更明顯，預測一直到2月5日都沒有較強的冷空氣影響台灣。

氣象局指出，直到30日至2月1日（下周三）寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，但輻射冷卻仍明顯，清晨氣溫還是偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅花東地區有零星短暫雨。2月2日至4日（下周四至六）東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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