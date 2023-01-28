全台急凍家裡藏隱形殺手！高市消籲改掉「3個壞習慣」避免火災

▲延長線錯誤使用，長期下來容易劣化釀災。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

今、明2天寒流仍持續壟罩全台，中央氣象局預計下周才會回暖。高雄市政府消防局提醒市民，寒流帶來的影響，不僅是體感溫度降低，而是更要注意家中難以察覺的隱形殺手。注意「電氣設備」使用，是減少火災發生、傷亡的重要關鍵。

消防局表示，根據內政部消防署統計資料，110年冬季（110年12月至111年2月期間）火災死亡案件起火原因第1位為「電氣因素」，共造成16人死亡，遠高於第二名「遺留火種」及第三名「縱火」。



另一方面，也從過去居家訪視的經驗來分析，發現以下3個常見的電器使用及居家生活之致災習慣。

▲居家過多雜物堆積，增加火災擴大之風險（圖／記者吳世龍翻攝）

一、錯誤的使用抗寒電器設備：

電暖爐、電熱毯等，都是常見的抗寒電器，但如果不當的使用，例如：電器設備，未與人或可燃物(如窗簾、裝飾物等)保持適當距離，甚至使用電暖爐烘熱衣服、棉被等，一旦疏忽特別容易釀災。

因此，使用即熱式的電器設備，除應設定適當使用時間、確保人員在場外，並要與可燃物，至少保持1公尺之安全距離。

二、延長線不當使用：

為了方便，將「即時產生熱能」等高功率電器設備(如電磁爐等)，使用於延長線上，長期下來除造成延長線劣化外，更增加火災的風險。

三、家中放置過多物品：

星星之火容易蔓延，最重要的因素就是家中的可燃物，在居家訪視的經驗中，常常看到民眾住家樓梯、客廳放置許多可燃物，這些物品平時看似無害，但在火災發生時，反而成了影響逃生、火勢擴大的致命殺手。

除電氣及居家生活的安全外，消防局局長王志平也進一步提醒，因應寒流，也要留意家中熱水器使用環境是否保持通風，避免門窗緊閉造成一氧化碳中毒，並隨時關心家中長輩心血管健康問題，減少憾事發生。