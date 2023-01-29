長榮航空全新航點！3／30起「開航台北－克拉克」每天飛一班

▲長榮航空今(15)日宣布，2023年3月30日起再添菲律賓新航點，提供台北-克拉克每日1班的飛航服務。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空2023年3月30日起再添菲律賓新航點，提供台北-克拉克每日1班的飛航服務，將以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，網上已開始接受旅客訂位。

長榮航空表示，搭配今年夏季班表台北-馬尼拉每日3班、台北-宿霧每日1班的飛航服務，屆時長榮航空每周將有35班飛往菲律賓，是台灣飛航菲律賓航點最多、航班最密集的航空公司，多元的航點與航班選擇，更加方便旅客行程安排。

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▲長榮航空台北-克拉克航班起降時間表。（圖／長榮）

長榮航空表示，克拉克機場距離馬尼拉機場僅約80餘公里，台北-克拉克航線的開闢可以縮短呂宋島北邊旅客前往馬尼拉搭機的交通時間，同時也可舒緩馬尼拉航線機位的需求。

長榮航空強調，該航線的開闢不只是著眼台灣往返菲律賓旅客的市場，同時也是為了增加北美、歐洲旅客經台灣轉機前往菲律賓的便利性，增加航網布局的效益。

▲▼克拉克機場距離馬尼拉機場僅約80餘公里，台北-克拉克航線的開闢可以縮短呂宋島北邊旅客前往馬尼拉搭機的交通時間。（圖／長榮）