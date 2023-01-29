過年沒中彩金別灰心！關帝廟PK擲筊發財金　1歲童進決賽爭10萬獎

記者陳崑福／高雄報導

還沒拿到今年發財金嗎？高雄東照山關帝廟關聖帝君今年指示以擲筊方式發放發財金與民眾結緣，擲最多筊者有10萬元發財金，第2及3多筊者有5萬及1萬元；第4至第7多者還可領到6000至1000元；在初賽連擲3允筊者取得2月5日元宵節當天PK決賽資格，由於發財金達10萬，讓許多民眾躍躍欲試。

▲高雄東照山關帝廟關聖帝君，今年指示以擲筊方式發放發財金與民眾結緣。（圖／記者陳崑福攝，下同）

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高雄東照山關帝廟主任委員潘献有表示，東照山關帝廟本已擁有許多信眾，今年關聖帝君首次指示委員會發放發財金與更多的大眾結緣，委員會經擲筊請示，決定以擲筊方式發放，pk擲最多筊者送10萬發財金，讓民眾接下來的兔年行大運、平安發大財。

▲高雄東照山關帝廟主任委員潘献有說明擲筊比賽發放發財金。

他表示，這項發財金活動，從年初初一持續進行到2月5日的元宵節，迄今為止，已吸引逾2000位民眾參與，超過200位連擲3允筊取得決賽資格。目前取得決賽資格者，多數是幼童，其中最小的才1歲半，由家人抱著擲筊，很快擲得3允筊。另被網友稱為石斑姊的信女，擲了5次筊，最多允2筊，無緣進入決賽，也有民眾連擲5次都未得允筊。

70多歲的朱姓信眾昨天到關帝廟新春拜拜祈家人平安，隨後也參與擲筊活動，一下子就連擲3允筊，他說沒有特別祈求關聖帝君幫忙，只是心誠則靈，就連獲3允筊，很開心取得參與取賽資格。

▲▼i東照山關帝廟可看到高雄夕陽。(圖／主任委員潘献有提供)

主任委員潘献有說，東照山關帝廟地址雖是大樹區小坪里忠義路1號，但其實位在大樹、仁武、鳥松3區交界處，1968年，關聖帝君自己找到現址，經大眾捐款購地興建成立。廟宇除供奉關聖帝君、文、武財神爺、觀音菩薩等神明、菩薩；今年春節發放發財金、錢母、祈求福祿壽龜。