百萬人不畏寒流潮湧入西螺　福興宮媽祖廟點燈5.8萬盞再創新高

▲新春百萬人潮湧入西螺，福興宮媽祖廟點燈再創新高。（圖／記者李政遠攝）



記者李政遠／雲林報導

雲林西螺福興宮太平媽祖廟近幾年已成為信眾、遊客，休假必造訪祈福的廟宇之一，新春期間除夕至初五人潮不斷湧入上香祈福，廟前老街美食攤販區擠得水洩不通，攤販業者透露，雖受寒流影響，遊客數比去年人多，初估湧百萬人次遊客到訪；廟方表示，總點燈數已超過5.8萬盞燈，已創新高信眾持續點燈中，可望突破6萬盞。

春節年假期間，各大寺廟不受疫情緊張影響，走春點光明燈、安太歲的信徒絡繹不絕，西螺福興宮太平媽祖廟在周邊道路延綿燈籠光廊，入夜後4萬盞燈齊亮美不勝收，吸引遊客駐足拍照，來自全國各地遊客不斷湧入西螺老街、西螺福興宮，市區停車位一位難求，商家及小吃攤生意強強滾。

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▲今年春節假期長達10天，從白天到入夜人潮不斷。（圖／記者李政遠攝）



廟前攤販透露，春節氣溫降低冷颼颼，遊客數比去年人多，從白天到入夜人潮如織不間斷，今年美食小吃攤也比往年增加，各攤商賣氣佳，營業額成長，估計到福興宮上香祈福超過百萬人次。

▲廟方人員忙得不可開交。（圖／記者李政遠攝）

西螺福興宮香客不斷湧入祈福，將廟內擠得水洩不通，信眾自動自發依序排隊進入內殿向太平媽祖上香祈福。廟方表示，連續3年受到疫情影響民眾幸福感降低，疫情逐步解封，新的一年藉由宗教祈福，農曆春節期間，民眾到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。

西螺福興宮人員表示，在過年期間點光明燈、安太歲的信徒絡繹不絕，太歲、財神燈、文昌燈、觀音燈、藥師佛燈、媽祖平安燈等，初步統計已有5萬8千多人點燈，約成長2成左右，已創歷年新高，目前信眾持續點燈中，總點燈數可望突破6萬盞燈。成長原因可能受到過往3年新冠病毒疫情影響，餐飲、旅遊等各行業，物價全上漲，民眾人心浮動，今年點燈信眾增加，祈望新的一年平平安安，過個好年。