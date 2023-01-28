一望眼都是夢幻白！思源埡口日間雪景曝　寂寞派出所再現蹤

▲思源埡口昨晚飄雪，今日天亮後整座山頭被白雪覆蓋，網路上爆紅的「寂寞派出所」在白雪相襯下再次被凸顯出來。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅、哈勇嘎奧／台中報導

台中台7甲線思源埡口自昨（27）日晚間開始飄雪，今日天亮後，整片山林被白雪覆蓋，讓人彷佛置身雪國，和平區也湧進許多遊客賞雪，當地警方今日一早沿著轄區巡視，目前路況仍良好，警方也提醒民眾應加掛雪鏈進入，小心慢行。

台中市和平區今（28）日清晨6時僅7度、體感溫度4度，台甲線45.7K更是從昨日晚間就持續降雪，今日天亮後仍更清楚看見道路、樹林都被鋪上一層「糖霜」，許多追雪民眾趕緊下車拍照，還能跟在網路上爆紅的舊思源派出所「寂寞派出所」合影，相當夢幻。





和平分局警方提醒，上山前請先蒐集相關管制措施及路況資訊，進入山區前應檢查車況、加滿油，行駛台7甲線思源埡口附近至武陵農場路段，由於冬季東北季風帶來低氣溫由埡口進入，可能造成路面結冰現象，如有下雪請加掛雪鏈行駛，務必減速慢行以免打滑。

根據中央氣象局低溫特報指出，寒流影響一路到明日，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，特別是今日台中以北、宜蘭、花蓮、澎湖、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。