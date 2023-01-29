政大人40年記憶！莊敬外舍功成身退　新宿舍最快2026年完工

▲政大人40年記憶的莊敬外舍功成身退，新宿舍最快2026年完工。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

陪伴政大學生40年的莊敬外舍，位於政大東側門對面的巷子內，已在2021年9月移交給台北市捷運局，政大表示，為減低學生住宿衝擊，未來將興建「指南校區新學生宿舍」，最快2026年7月完工，將提供1810床，在此之前，已提供久康街社會住宅90床，且宿舍興建期間化南新村將作為中繼宿舍使用，預計今年4月前可整修完成，提供200床給學生申請。

政大指出，莊敬外舍佔地約3000坪，外舍的建築物，陸續在1979、1981、1984年落成，早期為女生宿舍，近年則是將四、五舍規劃為男生宿舍，六至八舍則維持為女生宿舍，這40年來，總計有4萬多名政大人的青春在這裡路過。

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為了配合捷運設站需求，政大莊敬外舍已經2021年9月移交給台北市捷運局，政大表示，根據捷運局規劃，捷運環狀線預計2028年完工，未來捷運政大站至少將有南北兩個出口，南出口規劃設在現莊敬外舍大門，將連接山下校區的東側門，以及指南校區的達賢圖書館，北出口則位於萬壽路上的Mia C'bon超市附近一帶。

▲政大人40年記憶的莊敬外舍功成身退，新宿舍最快2026年完工。（圖／記者許敏溶攝）

為減低學生住宿衝擊，政大將興建「指南校區新學生宿舍」，預計最快2026年7月完工，政大表示，在指南校區新學生宿舍約有1810床，規劃公共廚房、小型研討室、輔導室、交誼廳等公共設施，做為校園生活學習交流互動的場域。

不過，在新宿舍完工之前，政大學生仍有住宿上需求，政大表示，校方積極尋求在宿舍替代方案，為降低莊敬外舍拆除衝擊，已提供的替代方案有久康街社會住宅共90床，且宿舍興建期間化南新村將作為中繼宿舍使用，預計今年4月前可整修完成，並提供200床給學生申請。此外，透過轉介方式，目前新店臺北國際學舍提供25個床位供政大同學使用。