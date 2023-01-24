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打卡拍照新景點！新北捷運鶯歌車站「彩虹通廊」陽光下超繽紛　

▲▼ 彩虹通廊連通道至鶯歌車站。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 彩虹通廊連通道至鶯歌車站。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

捷運三鶯線串聯新北市土城、三峽、鶯歌等行政區，全線採高架設計，共設置12座車站，其中LB08鶯歌車站北側的「彩虹通廊」可連通台鐵的鶯歌火車站。配合年節出遊氣氛，「彩虹通廊」讓行經的市民可感受到陽光灑落照映地面上的繽紛色彩，享受年節歡樂的氛圍，提供市民朋友，年假期間至鶯歌火車站除可去陶瓷老街外，「彩虹通廊」也可作為打卡拍照新熱點。

銜接捷運鶯歌車站及台鐵鶯歌火車站的「彩虹通廊」，其設計意象是以鶯歌磚牆為構想，鋪面採黃、褐、紅系人字形高壓磚，牆面採清水磚牆及仿石漆等，以清玻璃搭配烤漆玻璃(黃、綠、藍、紅)，在陽光直射下各色彩灑落於地面，將映射出繽紛的彩虹，塑造出廊道的活潑及美感。

捷運三鶯線通車後，鶯歌車站「彩虹通廊」除可提供旅客轉乘鶯歌火車站外，其美輪美奐的繽紛彩虹，讓行經的旅客同時心曠神怡，也可作為美拍的新景點。

捷運鶯歌車站是三鶯文創整合計畫的交通節點，由車站向北銜接「彩虹通廊」連通臺鐵鶯歌火車站，車站向南以鋼構「連通空橋」連通「新北美術館」。

此「通廊．空橋」已於去年11月底完工，預計於年後配合美術館開放啟用，屆時民眾可由台鐵鶯歌火車站步行至新北美術館，距離600公尺，步行約7分鐘時間，大幅縮短民眾通行距離與時間，同時也串聯「三鶯文創整合計畫」的各個景點，提供民眾更便利參訪路徑。

捷運局說明，捷運三鶯線全長14.29公里，目前12座車站及出入口均全面展開施工，並陸續進場施作裝修、水環工程及核心機電設備裝設、測試等作業，機廠進行整地及軌道鋪設時程，首列車預計於今年中進廠。捷運三鶯線全力趲趕工進，期能提供新北市民更便利便捷的軌道運輸工具。

▲▼ 彩虹通廊連通道至鶯歌車站。（圖／記者戴上容翻攝）

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