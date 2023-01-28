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人妻生產後強逼老公開戰！「身體卻沒感覺」哭了：賠上性生活

▲▼母親,媽媽,產後抑鬱。（圖／CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

不少夫妻都期望婚後能擁有「愛的結晶」，沒想到卻賠上了「性福」？一名人妻表示，原本和老公的性生活很恩愛，但生完小孩之後，啪啪啪的時候都會沒感覺，加上老公對於生產畫面有陰影，常常沒有慾望，讓她相當崩潰，不知道該怎麼辦。文章曝光後掀起討論。

原PO以「生完小孩…賠上性生活」為題在Dcard發文表示，以前和老公的性生活還算圓滿，但生完小孩之後整個身體都怪怪的，不是太乾就是沒有感覺，不管怎麼努力都回不到最初的狀態。另外，因為她生產時有點難產，耗了很多力氣和時間才終於生出女兒，老公當時有進到產房陪產，至今無法忘記當時看到的景象，所以大多數時間都沒有慾望。

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原PO表示，因為她性慾比較強，所以經常要逼迫老公恩愛，可是最後又是無感收場，讓她相當空虛。她也透露現在恩愛頻率降低，變成2個月1次，但期望是1周2、3次，加上太久沒有性生活的話，她會變得很暴躁、沒耐性，因此希望可以改善這個狀況。原本她有意要去做醫美雷射，可是因為價格過高，目前負擔不起，也有點猶豫是否要去做性諮商，不知道該怎麼辦才好。

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

文章曝光後，網友紛紛表示「產後及哺乳期（因為）賀爾蒙作用，陰道本來就會變比較乾，是正常身體反應喔，至於老公就比較心理因素了」、「尋求專業醫師的協助吧，看心理醫師或是婦產科醫師」、「我也是生完小孩以後變得好乾，以前我跟老公性慾都很強，現在我帶小孩太累根本不想做」、「你們的狀況剛好和我家相反欸」。

也有人分享自己的經驗，「生完多久了呢？我大概一年多才完全恢復產前的狀態，這中間跟先生的性生活也都不太順利，我先生也說了類似進產房的畫面等等之類的話，讓他提不起興致。我們後來溝通很久決定放寬心，不要急也不要逼對方，像在談戀愛一樣，每天睡覺抱抱聊天牽手親嘴」、「我覺得老公要做點功課花點心思，當初我也是想做愛但就是很乾，一開始可以先用潤滑液多愛撫，再來退奶之後就好很多了」、「我跟先生也是！大約一年後才稍微好一點，我們改善的主要就是前戲拉長～靠前戲把氛圍、慾望拉高」。

還有人建議「原Po跟原Po的老公都需要時間調適身心靈，不妨一起運動或者每天聊天牽手擁抱親吻，維持一些生活儀式感都有助於性生活唷，再不然就是去Motel、上網買戰袍之類，增添新鮮感」、「生活上的充實與小浪漫慢慢累積，互相幫忙愛撫，性生活感受就會慢慢回來」、「其實這是兩個人的問題，建議還是可以去看一下性諮商這方面，雖然聽到性諮商好像很有問題的人才會去看，但是他的方面涵蓋很廣，現在蠻多人都會去諮商的，所以不要造成自己的心理負擔，有時間一起去諮商看看吧」。

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