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樂透中多少你願意生小孩？　中研院研究結果曝光

快訊／大樂透「1億元獎號」出爐　春節大紅包來了

▲中研院和政大團隊以樂透獎金追蹤金錢與生育的相互影響。（圖／記者鄒鎮宇攝）

生活中心／綜合報導

內政部公布最新的人口調查統計數據顯示，台灣去年僅約13.8萬名新生兒，創史上新低，對於出生率的挽救，中研院更以「樂透得主獎金額度」的方式，目的是為了了解青年生育，若從金錢方面來看，究竟需要多少津貼才能影響意願。而追蹤超過6年發現，在百萬獎項中，超過1500萬元以上大獎者，比中1萬元者生育率提高25％。

對於台灣生育率的逐年下降，政府祭出各式補助政策，但仍未看到顯著效果。若從金錢面探討生育意願，根據《自由時報》報導，中研院經濟所副研究員楊子霆與政大台灣研究中心團隊透過「樂透得主獎金額度」，分析生育意願與金錢關聯。

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團隊追蹤超過6年發現，中獎獎金「超過百萬」得主，生育意願會比中1萬元的得主高。而百萬獎項以上得主於中獎1年後，生育比率相較於1萬元得主，高7％；若百萬獎項中又再區分出1500萬元以上大獎者，比起中1萬元者，生育率提高25％。

團隊分析，原未生育小孩，且年齡介於20歲到45歲得主資料發現，中獎額度1萬元以下，對青年生育意願「不會有任何影響」；若中獎額度超過100萬元，得主於中獎1年後有機會提升意願，平均每百人就會多生7個小孩；若中獎金額超過1500萬元，更是每百人就多生25個小孩，提升生育意願的期間則長達6年。

▲▼新生兒,嬰兒,生產,嬰兒室,醫院,生育率,出生率,少子化,生育津貼,生育給付,育嬰假,育兒津貼,兒童,小孩,幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣進入「生不如死」的時代。（示意圖／記者李毓康攝）

針對最新出生率資料，內政部公布人口調查統計數據，2022年出生數為13萬8986人、死亡數為20萬7230人，出生、死亡的比例差異逐年擴大。另外，截至2022年12月底，台灣的人口數為2326萬4640人，較2021年的2337萬5314人減少11萬674萬人，人口連續3年負成長。

根據統計，2022年1至12月的累計出生數為13萬8986人，相比2021年同期，減少1萬4834人、約9.64%。另外，2022年1到12月的累計死亡數為20萬7230人，較2021年同期增加2萬3498人、約12.79%。

台大國發所教授薛承泰也指出，影響生育率的關鍵原因就是「態度和觀念、經濟、傳統文化」，台灣人大多是先婚後生，因此結婚人數也會影響寶寶的出生數，還有2022年為虎年，通常生育率會更低。

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