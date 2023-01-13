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老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」快崩潰：真的很難熬

▲桃園市羅姓人夫長達10年間自拍夫妻閨房之樂，去年夫妻吵架後遭妻指控妨害秘密罪挨告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲太太生完小孩就不願行房。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

照顧小孩往往要花不少心力，夫妻間恩愛的頻率可能也會因此受到影響。近日就有一名網友發文抱怨，老婆自從生完小孩，就拒絕行房，害得他只能自己來，這樣的日子真的讓他很崩潰。貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，提到他和老婆已經結婚十年了，不過對方自從生完小孩，就拒絕行房，且還為了照顧小孩，讓他一個人睡。

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原PO坦言，因為兩人沒有睡在同一個房間，所以他每天晚上都只能自己來，而這樣的日子就讓他感到很難熬，要不是為了孩子，他早和太太分開了。

此外，原PO也補充，老婆照顧孩子辛苦，不過家事由他全包了、飯是他煮的，偶爾也會幫忙顧小孩，並非什麼事都沒做。

▲▼寶寶,嬰兒,餵奶（圖／記者劉維榛攝）

▲老婆為了照顧孩子，沒有和原PO在同間房間睡覺。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，多數網友都不挺原PO，「你有想過你老婆生小孩後的身體變化嗎？只知道自己爽」、「你有先履行一個身為丈夫、一個父親該有的義務的話，根本不太會有這個問題」、「不如晚上你來顧小孩，讓你老婆自己來，如何」、「如果不是你在她孕期時讓她失望，不然就是你只顧自己爽」、「像我就是會因為太累，所以不想行房啊」。

不過，也有些網友表示，「我支持男生，沒打X不行呀」、「夫妻要溝通，真的不合，就分開吧！不適合的婚姻，只是更痛苦而已」、「投男生一票，性生活很重要」。

事實上，女方不願行房的可能原因有很多，包含壓力大、產後荷爾蒙改變、心思不在性愛上等，究竟實際原因為何，恐怕還是得靠雙方溝通才能知道。

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